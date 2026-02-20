Rubi, entrenador del Almería, desafía al Córdoba CF: "Pensamos que podemos ganarles, el año pasado lo hicimos dos veces"

A caballo entre la confianza y el recelo. Así recibe el Almería de Rubi al Córdoba CF de Iván Ania este sábado en el UD Almería Stadium (18.30 horas), en un duelo directo, entre tercero y séptimo -con apenas cuatro puntos de diferencia y un partido más para los indálicos-, sobre el que por latitudes almerienses tienen claro el objetivo: volver a tomarle la medida a los blanquiverdes, al igual que durante el pasado curso. «El Córdoba CF es un equipo muy específico, tiene una idea de juego muy definida, las cosas clarísimas. Iván Ania está haciendo un trabajo espectacular…», empezó comentando el preparador rojiblanco. «Va a ser un partido de muchos golpes, entre equipos que van a buscar la portería rival lo más rápido posible y que no especulan mucho», apuntó seguidamente.

Confianza en el bando local

Porque desde el elogio inició su alegato el técnico catalán, sobre todo en lo relativo al rendimiento a domicilio de los de El Arcángel, para acabar cortando la serie de adulaciones con un mensaje, o más bien aviso: «Confiamos en que podemos ganarles, ser mejores, en que estamos en casa, en que tenemos muchas cosas positivas... Marcamos con mucha facilidad, es una buena carta de presentación. Tenemos respeto, pero pensamos que podemos ganarles. En el último partido empatamos, pero el año pasado les ganamos dos veces», aseguró ambicioso.

Eso sí, más allá de cualquier lectura, tiene claro Rubi que el cruce de esta jornada en territorio almeriense será, como poco, una batalla. «Va a ser un partido de muchísima intensidad, de muchos duelos individuales. Ahí se empieza a poder decantar para un lado u otro. El Córdoba CF presiona fuerte, está encima de los jugadores, va a intentar minimizar a nuestros jugadores creativos. En el fútbol de hoy en día, muchos goles llegan en transiciones. Tanto ellos como nosotros somos buenos en eso», indicó.

«Ellos tienen a Fuentes, que ha marcado la punta de velocidad más alta de la Liga. Tienen buenos pasadores. Nosotros, cuando robamos, también somos un equipo peligroso», señaló posteriormente.

Rubi, durante su rueda de prensa previa al Almería-Córdoba CF de este viernes. / UD Almería

Alivio en la enfermería almeriense

Finalizó el de Vilassar de Mar repasando el estado del parte de bajas del Almería, en el que, sobre el papel, habrá cierto alivio con respecto a la jornada anterior ante el Andorra: «La semana pasada teníamos de baja a Lopy, Horta y Melamed. Guedes también ha arrastrado molestias durante la semana y tenemos la sanción de Baba. Nico es alta, seguro, y respecto a los otros tres, decidiremos tras el último entrenamiento».