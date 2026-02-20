Iván Ania, ambicioso antes de visitar al Almería: "Es una semana clave, una prueba para saber cómo estamos"

Por dinámica, sensaciones, ambición o simple contexto. El caso es que se le apilan los argumentos para ilusionarse al Córdoba CF de Iván Ania en este tramo de campeonato en LaLiga Hypermotion. Bien le marcha, desde luego, con seis victorias entre siete citas y el poder de dar otro golpe sobre la mesa este fin de semana ante un rival directo. Y frente al Almería en el UD Almería Stadium, en la tarde del sábado (18.30 horas), aparece precisamente esa opción. Una que el asturiano, confiesa, no quiere dejar pasar…

«Es una semana clave. Me acuerdo en Primera RFEF, que nos pasó lo mismo cuando fuimos a Sanlúcar y frente al Atlético Madrileño. Esta semana, puede ser clave, si ganas los nueve puntos, te vas a meter de lleno en la pelea por el ascenso y certificar la salvación con esos 50 puntos. No pensamos más allá del Almería, hay muchas variables que suceden a lo largo de los partidos. Es una buena prueba para saber cómo estamos, frente a un rival importante», afirmó el preparador tras la sesión de trabajo de este viernes, última previa al encuentro.

Muchos alicientes

Porque como séptimos clasificados, empatados a puntos con la zona de playoff -con un partido menos- y a tiro de piedra tanto de varios rivales de la zona noble -incluido el Almería- como incluso el ascenso directo, a los de El Arcángel les ha cambiado la cara últimamente… «Desde el mercado, todos somos conscientes de que estos tres jugadores que vinieron, más la recuperación de Adilson, han mejorado la plantilla. Es normal que los resultados mejoren. Tenemos la salvación muy cerca y encarrilada, a partir de ahí, pensaremos en lo siguiente. El equipo está con confianza, se siente cómodo en los partidos, tengo la sensación de que los jugadores disfrutan, de ahí que vengan los buenos resultados», analizó.

De hecho, el rival de la ocasión no se presenta como el más accesible a la hora de encauzar -o seguir haciéndolo- todo ese nudo de ambiciones. Los de Rubi también aparecen en mitad de una buena racha de resultados particular, concretamente de tres triunfos consecutivos, que los ha alzado a los 45 puntos y, por ende, al debate por los dos primeros puestos de la tabla. «No sé si es el equipo más talentoso, pero sí de los que más de la categoría, con jugadores diferenciales en todas las líneas. Muchas veces desatasca los partidos por individualidades. En sus últimos partidos, tuve la sensación de que eran muy superiores al rival, pero no sentenciaron. Tenemos claro que es uno de los rivales más difíciles», avanzó.

Iván Ania, durante una sesión de trabajo de esta semana en la Ciudad Deportiva. / Víctor Castro

Tampoco invitan al optimismo los últimos precedentes, con el 1-1 de la primera vuelta en casa como el más halagüeño, y las derrotas por 4-0 y 0-3 del pasado curso aún en la memoria. «En Almería, la temporada pasada, durante la primera parte estuvimos muy bien, pero modificaron cosas al descanso y en la segunda nos pasaron por encima. Tenía claro cuál era el problema como visitante, al estar enfrentándonos fuera a rivales importantes de la categoría. Solo hemos tenido dos derrotas fuera, en Gijón y Andorra. Hemos sido capaces de ganar en campos difíciles», apuntó.

«Es un rival que a veces se parte defensivamente, tiene jugadores con un perfil muy ofensivo. Salen muy intensos a los partidos, intentan solucionarlos rápido. Tendremos que salir activados, habrá dominio alterno. Se va a decidir, posiblemente, por pequeños detalles», añadió.

Sin Alberto del Moral

En materia de bajas, cuatro nombres permanecerán alejados de la lista del ovetense esta semana. A ella regresa Albarrán, tras cumplir sanción frente al Leganés, aunque no podrán sumarse todavía Rubén Alves, Fomeyem, Theo Zidane ni un Alberto del Moral que, por segunda semana consecutiva, no entrará en la lista. «Ninguno está disponible para mañana. Vamos a ver la evolución, pero ninguno va a ir en convocatoria. Del Moral tiene unas molestias musculares que todavía no están superadas, no va a poder estar tampoco disponible para mañana. Surgieron durante la semana sin competir, en el partido contra el filial, por eso no pudo estar ante el Leganés. Tampoco va a estar esta semana», confesó.

Múltiples variantes, eso sí, tendrá Iván Ania a la hora de recomponer una de las parcelas más castigadas por las ausencias -entre lesiones y sanciones- este curso: los costados, concretamente, el lateral izquierdo. «Tengo decidido quién va a participar como titular. La semana pasada, era una situación de tener a los dos laterales recuperados, a un extremo reconvertido que lo viene haciendo bien... No solo tenía que pensar qué necesitaba para el partido, sino también lo que puede suponer para el que no juegue. Son situaciones que tengo que manejar», concluyó.