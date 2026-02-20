Horario y dónde ver por televisión el Almería-Córdoba CF

Con la ilusión disparada, el Córdoba CF se enfrentará al Almería en la jornada 27 del campeonato liguero de Segunda División. El conjunto blanquiverde visitará el UD Almería Stadium este sábado, a partir de las 18.30 horas, para continuar soñando con los puestos de playoff de promoción a Primera.

El encuentro, de vital importancia para los de Iván Ania, se podrá seguir por distintas plataformas. La emisión principal correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, poseedores destacados de los derechos televisivos del campeonato. Asimismo, otros teleoperadores nacionales como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video, ofrecerán el partido. Por su parte, el grupo MásMóvil también pondrá a disposición la retransmisión mediante sus distintas marcas: Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el ámbito local, PTV Telecom distribuirá, como viene siendo habitual, la señal a través de Zapi, accesible mediante suscripción mensual.

Lucha por el 'playoff'

En lo deportivo, la victoria ante el Leganés confirmó la gran racha de los pupilos de Ania, que afrontan su visita a Almería con la moral por los aires tras apuntarse seis triunfos entre sus últimas siete actuaciones. Los blanquiverdes se encuentran en séptima posición -con un partido menos, aún pendiente su visita al Ceuta- sumando 41 puntos, los mismos que el Málaga, equipo que marca la zona de playoff de ascenso.

Ignasi Vilarrasa, en un entrenamiento de esta semana / Víctor Castro

Eso sí, los califas se miden a un conjunto indálico que se presenta como uno de los mejores locales de la categoría, concretamente el quinto más fiable. Con el ascenso entre ceja y ceja, el Almería parte actualmente como tercero, con 45 puntos, cuatro más que los blanquiverdes. Los de Rubi se encomendarán al UD Almería Stadium para sumar de tres en el duelo andaluz.

El encuentro será dirigido por el árbitro procedente colegio aragonés Carlos Muñiz Muñoz, que estará acompañado por el vallisoletano Óliver de la Fuente Ramos en la sala VAR.