El Córdoba CF mide su euforia en un duelo de 'playoff' ante el Almería

El discurso es el mismo que de inicio, que no le queda a nadie duda. Eso sí, va mutando, lógicamente, o al menos la forma de exteriorizarlo. Pero lo nuclear -el objetivo de fondo-, se mantiene. Porque si en verano las palabras pesaban toneladas, en diciembre ya eran algo más livianas… Que pregunten ahora, en plena recta final de febrero, con el equipo en mitad de una serie de seis victorias entre sus últimos siete partidos y dependiendo de sí mismo para acabar en zona noble de aquí al miércoles. Hasta la más leve brisa ya levanta relatos de entusiasmo entre el Córdoba CF y su gente.

Que si «playoff», «ascenso directo», «simulaciones», «volver a lo más alto»… Frases, conceptos o términos, que durante las últimas fechas se han extendido por la sociedad cordobesa casi con la misma fuerza con la que tiempo atrás se colaban los blockbuster en taquilla. De ficción, sin embargo, poco tiene que ver en estos momentos el guion para los de Iván Ania, que este sábado ante un rival directo como el Almería -tercero- en el UD Almería Stadium (18.30 horas), quieren salir dando el taquillazo…

En todo ese entramado, el propio técnico asturiano es el encargado forzoso de llamar a la cautela. «Esta semana puede ser clave, si ganas los nueve puntos, te vas a meter de lleno en la pelea por el ascenso y certificar la salvación con esos 50 puntos», resaltaba en la previa, lanzando un mensaje de cordura impostada cuando sabe, de buena mano, que la ambición ya rezuma por las cuatro paredes de su vestuario. Son esos 50 puntos el límite de cristal que ha fijado la entidad para empezar a hablar sin tapujos. Y lo cierto es que, tal como está la cosa, se encuentran a poco más que a un tiro de piedra.

Lance del entrenamiento del Córdoba CF de ayer en El Arcángel, último previo al encuentro. / Córdoba

Y es que con un partido menos, todavía pendiente de resolver su visita al Ceuta -el 25 de febrero-, el bloque califal se presenta en la jornada 27 de LaLiga Hypermotion con una colecta más que interesante: 41 puntos, séptimo clasificado y con la oportunidad de estirar su racha frente a un adversario con las mismas aspiraciones, como es el cuadro indálico. A otros cuatro puntos aparecen los de Rubi, mientras que el ascenso directo, ahora delimitado por el Racing de Santander tras el reciente asalto del Castellón a la primera plaza, no queda a más de seis. De hecho, el liderato asoma casi igual de cerca, a otros siete de distancia actualmente…

Se entiende mejor así todo ese clima de ilusión, máxime asomando por un duelo directo que, además, podría traducirse en varias cuestiones: asegurarse el golaverage particular -importante tras cederlo frente a Las Palmas y Málaga-, dar continuidad a la buena racha y también hacerse con un sitio entre las seis primeras plazas de la tabla. Un espacio que los de Ania, al menos hasta ahora, tan solo han rondado de manera puntual esta campaña.

Acertar con el plan

Se entiende, por tanto, que el plan de ambos bandos convergerá en un punto clave: acertar. Empezando por los locales, su historia comenzará con cierto alivio en la enfermería. Con el alta regresa Nico Melamed, mientras Gui Guedes, André Horta y Lopy apuntan a la lista. No estará Baba, sin embargo, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Precisamente de cumplir ciclo llega también Albarrán en clave blanquiverde. Será el catalán la única cara nueva en el esquema con respecto al pasado cruce ante el Leganés, con aún las bajas de Rubén Alves, Fomeyem, Theo Zidane y Del Moral -molestias musculares- sobre la mesa.

Mikel Goti ensaya un disparo bajo la presión de Rubén Alves, en la sesión de ayer. / Córdoba

En lo demás, poco cambio. En portería seguirá una semana más Iker Álvarez, completamente asentado, con una línea defensiva en la que se espera el regreso del propio Albarrán, por la derecha, y posiblemente la vuelta a la titularidad de un Vilarrasa que ya ante los pepineros pudo firmar su redebut tras casi cinco meses alejado del verde por una reticente pubalgia. Sigue también por ahí la baza de Diego Bri, cada vez con más vuelo en esa parcela y que, al igual, podría mantenerse en el lateral.

Poco cambio habrá en el eje, no obstante, con el binomio Xavi Sintes-Álex Martín en pleno auge. Tampoco se moverán Isma Ruiz ni Requena, así como previsiblemente Mikel Goti, que ha caído de pie desde su llegada a El Arcángel.

El debate, en este caso, estará más bien en banda izquierda, donde otra vez Bri ha puesto en firme su candidatura para quedarse en el once e Iván Ania deberá evaluar si pesa más la del ilicitano o la de Jacobo González, que venía actuando en esa posición.

Entre ambos queda la conversación, mientras que en banda derecha y en punta, no ha ninguna: son territorio de Carracedo y Fuentes, respectivamente.