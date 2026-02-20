Actualidad blanquiverde
Almería-Córdoba CF: Muñiz Muñoz, árbitro del partido
El zaragozano, con De la Fuente Ramos en el VAR, dirigirá el partido de la jornada 27 de Liga en Segunda División para los blanquiverdes
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Carlos Muñiz Muñoz (Zaragoza, 1995), adscrito al colegio aragonés, para arbitrar el partido correspondiente a la jornada 27 de la temporada 2025-2026 en Segunda División entre el Córdoba CF y la UD Almería. El encuentro se disputará el sábado en el UD Almería Stadium a las 18.30 horas.
Su expediente
Muñiz Muñoz, de 30 años, acumula cinco temporadas consecutivas en categorías nacionales: una en Segunda Federación, dos en Primera Federación y dos en LaLiga Hypermotion. En ese periodo ha dirigido 74 partidos, en los que ha mostrado 266 tarjetas amarillas (3,59 por partido) y 15 tarjetas rojas (0,20 por partido). En esos encuentros se registran 33 victorias locales, 19 empates y 22 victorias visitantes.
El maño ha coincidido en siete ocasiones anteriores con el Córdoba CF, equipo al que más veces ha dirigido. El balance en esos encuentros es de tres victorias, tres empates y dos derrotas para el conjunto cordobés. En la presente temporada ha arbitrado tres partidos del Córdoba CF: el empate 2-2 ante el Racing de Santander, la victoria 1-3 frente al Albacete y la derrota 0-1 ante el Málaga en El Arcángel.
En relación con la UD Almería, ha dirigido dos encuentros, con un resultado de una victoria y una derrota para el conjunto dirigido por Rubi.
El árbitro encargado del VAR será Oliver de la Fuente Ramos, nacido en Valladolid y de 34 años.
