Un Almería-Córdoba CF completamente diferente

El 26 de noviembre del 2024, el Córdoba CF regresaba a Almería para disputar un encuentro de fútbol profesional. Esperaba en el Almería Stadium un equipo, el rojiblanco, que estaba a sólo dos puntos de los puestos de play off y que necesitaba los tres puntos ante los blanquiverdes para meterse en la zona privilegiada. El objetivo de los de Rubi no podía ser otro que el del ascenso: su presupuesto, su reciente historia y el nivel de plantilla así lo exigían. Enfrente tenían, además, un equipo recién ascendido.

Un Córdoba CF muy diferente

El Córdoba CF acudía a tierras almerienses para competir el encuentro aplazado por la dana y con urgencias clasificatorias. Pero unas presiones muy diferentes a las indálicas. El equipo de Iván Ania pagaba su bisoñez en LaLiga y visitaba al Almería con un solo punto por encima del descenso tras empatar en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante el Zaragoza (2-2).

Marvel intenta detener a Leo Baptistao en el Almeria Stadium, la pasada temporada. / LOF

No hubo historia en el Almería Stadium. El equipo de Rubi pasó por encima del Córdoba CF, que encajó un 4-0 que incluso pudo ser peor, saliendo de tierras almerienses en posiciones de descenso y con tantas dudas como preocupaciones. Tras el 0-0 al descanso, y pese a varios sustos, la esperanza se mantenía entre el cordobesismo. Sin embargo, tras el tiempo de receso, el equipo de Iván Ania naufragó por completo y recibió goles de Pozo (57’), Leo Baptistao (61’ y 82’) y Luis Suárez (76’). Este sábado, tres de ellos no estarán en el Almería Stadium.

Porque el detalle a destacar del encuentro del sábado es que nada va a tener que ver con aquel. Entre otros motivos, porque ambos conjuntos presentarán onces completamente diferentes, con muchas caras nuevas y, además, el Córdoba CF acude a la cita como uno de los gallitos de la categoría, una vez quitada la careta de tapado.

Del 11 titular indálico sólo quedan tres

El Almería inició aquel partido con Luis Maximiano, Pozo, Kaiky, Chumi, Bruno Langa, Lopy, Nico Melamed, Baba, Arribas, Puigmal y Luis Suárez. En el punto de vista más optimista para Rubi, el técnico rojiblanco sólo podría alinear este sábado a tres de aquellos jugadores, aunque también mantiene de aquella debacle cordobesista al doble goleador, Leo Baptistao, a Gui Guedes o a Centelles. Entre el pasado verano y en las últimas semanas, al Almería se le fueron Luis Maximiano (a la liga saudí), Pozo (a Polonia), Kaiky (a Emiratos Árabes Unidos), Bruno Langa (al Estrela Amadora), Luis Suárez (al Sporting de Portugal), Rachad (al Castilla), Perovic (al Atlético Madrileño), Radovanovic (al Zaragoza), Marezi (al Alverca) y Melero (al Leganés). Todos estuvieron en aquella convocatoria, a la que faltarán este sábado por lesión o problemas físicos Chumi, Lopy y Nico Melamed. Así, del Almería que endosó aquel 4-0 al Córdoba CF queda muy poco apenas 15 meses después.

Luis Suárez protesta al árbitro en aquel Almería-Córdoba CF de la 2024-25. / LOF

Pero es que el Córdoba CF ha cambiado también sustancialmente. En aquel encuentro de finales de noviembre del 2024, Iván Ania alineó a Carlos Marín, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, José Antonio Martínez, Calderón, Isma Ruiz, Genaro, Jacobo, Carracedo, Adilson Mendes y Casas. Cuatro ya no visten la blanquiverde, uno (Adilson) no está en su óptimo punto de forma y otro (Carlos Marín) ha pasado a desempeñar el rol de alternativa a la portería. Así, sólo Albarrán, Sintes, Isma Ruiz, Jacobo y Carracedo tienen serias opciones de salir en el once titular blanquiverde de este sábado. Pero si un aficionado del Córdoba CF quiere comprobar la evolución, más que de este equipo de esta plantilla, sólo hay que observar las opciones de las que disponía el entrenador hace 15 meses, en Almería, y las que tendrá dentro de unas horas. Entonces tuvo a Álex Sala, Marvel, Theo Zidane, Soonsup-Bell, Ander Yoldi, Ramón Vila, Vázquez, Obolskii y Kuki Zalazar.

Por lo tanto, el Almería-Córdoba CF de este sábado será completamente a aquel de noviembre del 2024, no sólo por la manera en la que llega el conjunto blanquiverde al encuentro, sino también por la evolución de sus armas.