La UD Almería pierde músculo en la medular, lo que obliga a Rubi a replantear el esquema frente al Córdoba

Lo que parecía una de las posiciones mejor cubiertas del próximo rival del Córdoba CF, la UD Almería, se ha convertido en cuestión de semanas en el principal foco de preocupación del cuerpo técnico. La abundancia de centrocampistas durante el mercado invernal permitió incluso dar salida a piezas como Selvi Clua y Lucas Robertone, cedidos al CD Mirandés y a Vélez Sarsfield respectivamente, sin sospechar lo que podía pasar pocas semanas después, al punto de que para su enfrentamiento contra el equipo de Iván Ania, Rubi tendrá problemas, y no pocos.

Con cinco efectivos disponibles para ocupar dos o tres plazas —según el dibujo táctico—, la planificación parecía equilibrada. Iddrisu Baba, Dion Lopy, Stefan Dzodic, Gui Guedes y Andre Horta ofrecían variantes suficientes para alternar entre doble pivote o trivote. Sin embargo, el escenario ha cambiado drásticamente.

Lesiones, sanciones y dudas físicas

El primer contratiempo llegó con la lesión muscular de Dion Lopy, que arrastra una dolencia en el cuádriceps desde finales de diciembre. El mediocentro senegalés continúa trabajando al margen del grupo y, aunque podría entrar en convocatoria, su falta de ritmo competitivo complica seriamente que sea titular.

Theo Zidane y Lopy, en el encuentro de la pasada temporada. / A.J. GONZÁLEZ

A la incertidumbre se suma la situación de André Horta, que volvió a ejercitarse de forma individual tras no superar sus molestias físicas. Su evolución marcará la configuración final del once. Por si fuera poco, Iddrisu Baba no estará disponible por sanción, mientras que Gui Guedes tampoco se encuentra al cien por cien.

En este contexto, Stefan Dzodic emerge como el único centrocampista plenamente apto, una circunstancia que obliga al técnico Rubi a estudiar alternativas tácticas para sostener el equilibrio del equipo.

Posibles ajustes tácticos ante la emergencia

Si Gui Guedes logra recuperarse a tiempo, podría formar pareja en el doble pivote junto a Dzodic. En caso contrario, el técnico podría apostar por un trivote, situando al serbio como ancla y dando entrada a Arnau Puigmal y Sergio Arribas como interiores con mayor recorrido. En la parcela ofensiva, nombres como De la Fuente, Morcillo, Adrián Embarba o Leo Baptistao podrían completar el engranaje ofensivo.

La opción de reconvertir a un defensa en mediocentro parece menos probable, ya que perfiles como Monte, Bonini, Ely o Chumi no parecen encajar de forma natural en esa demarcación.

Un problema estructural en el centro del campo

Más allá de las bajas, el rendimiento reciente del equipo en la zona ancha ha generado debate. El planteamiento ofensivo de Rubi, con extremos de vocación atacante y menor implicación defensiva, ha exigido un sobreesfuerzo constante a los mediocentros. Sin recambios en plenitud física, el riesgo de desequilibrio aumenta de cara a un duelo que puede marcar tendencia.

El partido del sábado ante el Córdoba CF no solo pondrá a prueba la profundidad de plantilla de la UD Almería, sino también la capacidad de reacción táctica de un equipo que, inesperadamente, ha pasado de la abundancia a la escasez en su medular.