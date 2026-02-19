UD Almería-Córdoba CF: choque de trenes en las áreas

El Córdoba CF y el Almería (sábado, 18.30 horas) dirimen en esta jornada 27 (partido número 26 para los cordobesistas) uno de los encuentros más destacados de la fecha, si no el que más. El equipo de Rubi partió de nuevo el pasado verano como uno de los grandes favoritos para volver a Primera División, objetivo que se le escapó en la 2024-25 y que no puede eludir en esta 2025-26. Por su parte, el conjunto de Iván Ania inició la competición como uno de los tapados. El discurso oficial, con la boca pequeña, era el de “no renunciar a nada”, aunque en las últimas semanas era obvio que ya no había necesidad de disfraces y caretas y el Córdoba CF aspira en esta campaña, como mínimo, a disputar los play off de ascenso a Primera División.

El Córdoba CF no pierde fuera desde septiembre

Tanto es así este último extremo que, tras un inicio más que dubitativo, con aquella derrota con pésima imagen ofrecida en Andorra, el Córdoba CF se ha erigido en una de las sensaciones del campeonato. Es cierto que hay otros equipos que también llaman la atención, como es el Castellón y su liderato en Segunda 34 años después, o el Málaga de Juanfran Funes, que ha mudado la piel desde la llegada del técnico del filial al banquillo de un primer equipo plagado de jóvenes promesas de la cantera malaguista. Pero el Córdoba CF también tiene su hueco como uno de los equipos destacados en estos casi dos tercios disputados de Liga.

Theo Zidane conduce el esférico durante un lance del Andorra-Córdoba CF. / LOF

Y en el Juegos del Mediterráneo –o Almería Stadium- se dirimirá este sábado un encuentro entre dos de los grandes animados de la Liga. Vistos los perfiles de sus técnicos, es indudable que el partido será un duelo abierto y con muchas alternativas en ataque, por lo que las áreas serán zonas fundamentales en las que estar especialmente atento. El Córdoba CF, por un lado, muestra hasta ahora la segunda mejor defensa visitante de Segunda División. El conjunto blanquiverde ha encajado sólo 13 goles en los 12 encuentros que ha disputado lejos del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Sólo hay dos equipos con mejores cifras que los cordobesistas, ambos con 11 goles recibidos en 13 encuentros: el Castellón y la UD Las Palmas, lo cual indica hasta qué punto ha mudado la piel el Córdoba CF con respecto a los desequilibrios defensivos que exhibía la pasada temporada, en la que encajó nada menos que 62 goles en 42 partidos.

Ojo al dúo Embarba-Arribas

Ese equilibrio al que ha llegado el Córdoba CF de Iván Ania tendrá una buena prueba de resistencia este sábado, en el Almería Stadium. La UD Almería de Rubi muestra el mejor ataque local de la categoría, al haber anotado 31 goles en 13 encuentros disputados por los rojiblancos ante su público, por delante de los 30 tantos anotados en los Campos de Sport de El Sardinero por el Racing o los 28 marcados por el Castellón en Castalia. Es obvio que el Almería tiene un ataque letal. Dispone del máximo goleador del campeonato, Sergio Arribas, que con 14 tantos supera en dos al exblanquiverde Andrés Martín y a Jonathan Dubasin. También tiene a dos de sus máximos lanzadores sobre puerta contraria, Embarba y Sergio Arribas, con 58 y 57 disparos hasta ahora. Curiosamente, el tercero es el cordobesista Jacobo, con 55. Por si fuera poco, tanto Embarba como Sergio Arribas lideran la estadística de goles desde dentro del área y desde fuera del área, mientras que Jon Morcillo, fichado a golpe de talonario en el mercado invernal, lidera la estadística de centros buenos (38).

Jacobo forcejea en un saque de esquina durante el Córdoba CF-Almería de la primera vuelta. / A. J. González

Y para dejar el último detalle del nivel de este Almería y la prueba de fuerza que significa para el Córdoba CF, un dato final. El portero que más paradas hace de Segunda es el rojiblanco Andrés, con 93, cuatro más que Alfonso Herrero (Málaga). Si el axioma en el fútbol asegura que para cualquier objetivo se debe tener un gran portero y un goleador, el Almería, la menos hasta la jornada 26, lo está cumpliendo.