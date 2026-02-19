El Córdoba CF, el 'play off' y el ascenso: más de un 80% de opciones de éxito

Durante la presentación oficial del nuevo autobús oficial del Córdoba CF, el CEO de la entidad blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, manifestó que en El Arcángel siempre se ha hablado “con ambición desde la humildad” cuando se ha tratado el objetivo final del club en esta temporada 2025-26. “Esto no es ninguna salida de tono ni creernos superiores a nadie, porque en fútbol está demostrado que, cuando piensas que estás un poquito por encima, rápidamente te ponen en tu sitio. Simplemente, somos ambiciosos, queremos competir y el equipo está demostrando que puede competir en cualquier campo y que seguimos en esa línea”. El sevillano mostró, una vez más, que el objetivo de este Córdoba CF no es otro que el de lograr una plaza en el play off de ascenso a Primera División, aunque dada la igualdad existente hasta febrero, no se puede ni debe renunciar absolutamente a nada.

Sólo 16 de 83 se quedaron fuera al final

En todo caso, la estadística señala que las ilusiones de este Córdoba CF no sólo deben mantenerse intactas, sino que hay un respaldo numérico a esa ambición con humildad. El Córdoba CF de la temporada 2025-26 ha sumado 41 puntos después de jugar 25 partidos, una cifra más que importante y que, puesta en comparación con campañas anteriores, señala que el trampolín logrado por el conjunto cordobesista justifica de sobra la ilusión generada en torno a él.

Yeremay, junto a Dani Requena en el Córdoba CF-Deportivo en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Si se analizan los precedentes, la historia indica que en las 16 temporadas anteriores en las que llevan instauradas las eliminatorias de ascenso a Primera, hubo 83 equipos que alcanzaron los 40 puntos o más después de jugar 25 encuentros. De esos 83 equipos, 67 terminaron jugando el play off de ascenso o consiguiendo la promoción a Primera División de forma directa, por lo que el 80,71% de los equipos que tenían 40 puntos o más tras 25 jornadas acabaron disputando los play off o subiendo a la máxima categoría del fútbol nacional. Esas son las posibilidades estadísticas de este Córdoba CF, superiores al 80% de éxito, un porcentaje más que considerable.

Lo tendrá que pelear, y no poco el Córdoba CF, ya que la actual 2025-26 es la segunda temporada en la que más equipos, siete, han sumado 40 puntos o más tras la disputa de 25 encuentros: Racing, Castellón, Deportivo, Almería, Málaga, Las Palmas y Córdoba CF. Sólo en una campaña hubo más equipos que traspasaron la cuarentena de puntos tras 25 partidos y fue, precisamente, la anterior, la 2024-25, en la que hubo ocho: Racing (48), Almería (44), Mirandés (44), Huesca (43), Elche (43), Oviedo (43), Levante (42) y Granada (40). De esos ocho, seis terminaron en ascenso o en play off, quedándose fuera dos, el Huesca y el Granada, por lo que el 75% lograron el objetivo, muy cerca de la media de la historia de los play off.

En la 2017-18 se desfondaron varios

La temporada en la que menos se cumplió ese porcentaje de éxito que señala que más del 80% de equipos que suman 40 puntos o más en la jornada 25 terminan promocionando a Primera o disputando play off fue la 2017-18, en la que sólo tres equipos de los siete que estaban situados arriba finalizaron cumpliendo el objetivo: Huesca, Cádiz, Oviedo, Rayo, Numancia, Lugo y Granada tenían entonces 40 puntos o más y sólo Huesca, Rayo y Numancia finalizaron entre los seis primeros. El Oviedo terminó igualado a puntos con la zona noble, pero en séptimo lugar, el Cádiz se quedó a un punto, el Granada a cuatro y el Lugo se desplomó para finalizar a 10 puntos del sexto clasificado.

Jaime Romero, en una visita del Numancia a El Arcángel. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Por el contrario, en cinco temporadas, todos los equipos que sumaron 40 puntos o más tras 25 partidos terminaron clasificados entre los seis primeros: 2022-23, 2019-20, 2018-19, 2016-17 y 2014-15.

¿Por qué se debe mantener la “humildad” como asegura Monterrubio y tirar mucho de la prudencia? Porque no sólo está ahí ese 20% de equipos que se quedaron fuera, sino porque el propio Córdoba CF engrosó ese porcentaje. El Córdoba CF de la 2012-13, a las órdenes de Rafa Berges, sumaba 40 puntos, se situaba en quinta posición y miraba el ascenso directo a cinco puntos. Y ya se conoce cómo terminó aquella ruinosa temporada. Por el contrario, en el año del ascenso (2013-14), sólo cuatro equipos tenían 40 puntos o más en la jornada 25: Eibar, Deportivo, Sporting y Recreativo y, de hecho, el Recreativo se quedó fuera de los puestos de privilegio al finalizar la Liga. Tanto en la temporada 2011-12 como en la 2015-16, las otras dos campañas en las que el Córdoba CF disputó los play off de ascenso, ambos equipos (Jémez y Oltra a los mandos) tenían 40 puntos o más tras disputar 25 jornadas y terminaron confirmando la tendencia.

De esta manera, en dos de tres ocasiones, el conjunto blanquiverde logró materializar y hacer realidad ese porcentaje disputando las eliminatorias de ascenso y, en el global, la probabilidad es aún mayor, superando el 80%. Así se cifran las opciones de este Córdoba CF de finalizar la Liga entre los seis primeros.