Actualidad blanquiverde
Monterrubio y la batalla legal del consejero del Córdoba CF: "Es un problema entre accionistas, cero preocupación"
El CEO blanquiverde intenta quitar hierro a la disputa legal del consejero de Park Bench, cree que las posturas están "cercanas" para la renovación de la dirección deportiva y prosigue cerrando acuerdos con jugadores
Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, compareció ante la prensa en la presentación del nuevo autobús oficial de la plantilla cordobesista, en la que agradeció «a Pérez Cubero por estos 30 años casi ya con nosotros en el club, que sigue colaborando con nosotros y ayudándonos, y que seguirá viajando con nosotros, y esperemos que este autobús, pues, nos lleve adonde nos conduzca, adonde todos queremos llegar».
Competitividad y calendario
«Tenemos Almería, que no es mal sitio para estrenar nuestro autobús», comentó el dirigente sobre el calendario inmediato que le espera al equipo de Iván Ania. «Bueno, el calendario da un poco igual, ¿no?», comentó Monterrubio, ya que en su opinión «estamos viendo que todo el mundo puede ganar y puede perder en cualquier estadio», por lo que para él, hablar de «un calendario más o menos exigente... Sí que estamos viendo que la división está como está, los resultados que se ven. Nosotros, afortunadamente, el equipo está muy bien, el equipo tiene mucha confianza, está dando un gran nivel, no estamos notando las lesiones, que eso es muy importante. Hay jugadores que llevan tres y cuatro meses fuera, y que estaban siendo, pues muy importantes en el equipo, y hay compañeros que los están sustituyendo con plena garantías y seguimos en esa línea», se felicitó Monterrubio.
«Nosotros miramos el siguiente partido, Almería va a ser un campo, pues muy exigente, la clasificación lo demuestra dónde está la Almería, y nosotros vamos con la máxima ilusión a competir y a intentar sacar lo máximo posible allí», afirmó un Monterrubio que reiteró que siguen las conversaciones con la dirección deportiva para su continuidad en El Arcángel. «Todo va en el camino correcto, está todo en cocina y espero que pronto haya noticias positivas», comentó el dirigente con una sonrisa, desvelando que «las posturas son cercanas».
Juanito y jugadores
También reiteró Monterrubio la ambición en el Córdoba CF, cuyo objetivo es el de lograr una plaza en el play off de ascenso a Primera División. «Creo que aquí siempre hemos hablado con ambición desde la humildad. Esto no es ninguna salida de tono ni creernos superiores a nadie, porque en fútbol está demostrado que cuando piensas que estás un poquito por encima, rápidamente te ponen en tu sitio. Simplemente somos ambiciosos, queremos competir, el equipo está demostrando que puede competir en cualquier campo y seguimos en esa línea», comentó el dirigente del Córdoba CF.
Después de volver a comentar que las negociaciones para las renovaciones con algunos jugadores siguen su curso, Antonio Fernández Monterrubio finalizó valorando la información sobre la disputa legal de uno de los accionistas del Córdoba CF, Park Bench. «Cero preocupación con ese tema», comentó Monterrubio, que prosiguió explicando que «el foco tiene que estar en las preguntas que me habéis hecho antes, la situación del equipo, en que seguimos cuidando detalles, profesionalizando, y sobre todo, que deportivamente el equipo va muy bien. Es un problema entre dos accionistas, ni siquiera en la sociedad matriz que tiene las acciones de la sociedad, que tiene a su vez el Córdoba CF, entonces, no tiene ninguna afectación sobre el Córdoba CF y muchísimo menos sobre la gestión del Córdoba CF, que es lo que me compete». n
