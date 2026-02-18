El Córdoba CF, séptimo más fiable ante los grandes, desafía al Almería en su terreno

El Córdoba CF, entre otros retos, asume uno importante este sábado ante el Almería en el UD Almería Stadium (18.30 horas), que además de presentarse como un duelo directo en el propósito de colarse en uno de los seis primeros puestos de la tabla, cuatro de ellos con derecho al playoff de ascenso a final de curso, también aparece como un importante examen para los de Iván Ania, que se han decidido a medir ambiciones con una reválida de fondo: su rendimiento frente a los equipos cabeceros esta temporada.

De hecho, ya desde la pasada campaña, la tarea de curar intereses ante rivales de la zona alta se ha enrevesado... No obstante, en la actualidad, los de blanquiverde parecen haber evolucionado hacia una versión ligeramente más eficaz en esta faceta. Así lo confirman los nueve de 24 puntos posibles extraídos hasta la fecha, sinónimo de ser el séptimo bloque más fiable a la hora de cruzarse con este tipo de escuadras, con una eficacia del 37,5%, según datos proporcionados por el portal StatsSegunda.

En total, dos victorias -ante Las Palmas y Castellón, éste último, cuando se produjo el pleito, al borde del descenso-, tres empates -Racing de Santander, Málaga y Almería- y tres derrotas -Málaga, Las Palmas y Deportivo de la Coruña- son la actual cosecha del equipo cordobés, que ha logrado anotar 11 dianas ante ellos, por las 14 que ha concedido. Cerca queda la colecta del propio Almería, sexto y un puesto por encima en la estadística, con un promedio de producción de 38,9% por el momento.

El Racing, líder de la estadística

El primer puesto en este plano, por goleada, se lo lleva el Racing de Santander, que precisamente el pasado fin de semana cedió en su visita ante el Eibar en Ipurúa -rival de la zona media de la tabla- para ceder el liderato al nuevo cabeza de serie, el Castellón. En lo relativo a medirse a rivales directos, eso sí, el cuadro de José Alberto López permanece casi intocable: ha disputado siete encuentros frente a rivales directos, con seis victorias y un empate como balance (85,7%).

Le sigue el propio cuadro castellonense, con cuatro victorias y dos derrotas, que equivalen a una tasa del 66,7 %. Por detrás, completa el Málaga ese podio particular, con un 60 %. Paradójicamente, el cuarto en la estadística es el Real Valladolid, actualmente en descenso, que presenta un 42,9 %, con el Burgos por detrás para cerrar el quinteto, con un 41,7 %.

Jacobo González se lamenta tras una acción del Córdoba CF-Racing de la primera vuelta. / A.J. GONZÁLEZ

Y en el escenario inverso, sorprendentes se antojan también dos casos llamativos: Las Palmas y Deportivo de la Coruña. El cuadro canario aparece como el cuarto equipo menos fiable a la hora de medirse a rivales entre los seis primeros, con una efectividad del 22,2%, tras apenas haber firmado una victoria, un empate y cuatro derrotas. Peor le va a los coruñeses, penúltimos, con solo un 20,8% de efectividad tras apuntarse una victoria, dos empates y cinco derrotas en esta clase de enfrentamientos.

Colista aquí es el Albacete de Alberto González, con solo un 19% de producción ante los aspirantes al ascenso a Primera División.

Solvencia ante la zona baja

En contraste, el Córdoba CF mejora sensiblemente su rendimiento ante los seis últimos clasificados. En esa parcela, es el quinto equipo más eficaz, con un 66,7% de efectividad y 14 puntos sumados de 21 posibles. Lo refleja de cara a puerta, tras anotar nueve goles y recibir seis.

Curiosamente, comparte esa misma tasa el Almería, así como la Cultural Leonesa y el Albacete, todos enmarcados en esa quinta plaza. La paradoja la protagoniza ahora el Racing de Santander, que si bien domina los duelos directos, ante conjuntos de la zona baja es la quinta peor escuadra de la división, con únicamente un 47,6% de efectividad.