Carretera y manta hacia el 'play off': el Córdoba CF presenta su nuevo autobús oficial

Nuevos tiempos, nuevos vehículos. El Córdoba CF presentó este miércoles en la Puerta del Puente su nuevo autobús oficial, un Mercedes Tourismo L que ya, desde el próximo desplazamiento a Almería, ofrecerá servicio a la plantilla cordobesista. El CEO del club de El Arcángel, Antonio Fernández Monterrubio, fue el encargado de dirigir el acto de la presentación del nuevo vehículo oficial ante los medios de comunicación, y manifestó que ."después de diez años, ya jubilamos al anterior bus, y tenemos este nuevo que hoy presentamos. No es solo un vehículo", aseguró el dirigente blanquiverde, "es una herramienta de trabajo, pero también es un símbolo del Córdoba cF, de la ciudad, de lo que representa un síntoma de que seguimos creciendo, de dónde queremos llegar, de que estamos profesionalizando el club y tratando y cuidando todos los detalles. Como podéis imaginar, en el autobús pasamos mucho tiempo, y en ese tiempo, pues comemos, hablamos, hay convivencia".

Características técnicas

El nuevo vehículo, un Mercedes Tourismo L, dispone de más de 450 CV de potencia con su motor diésel, un chasis de tres ejes, una longitud de algo más de 14 metros y una anchura de 2,55 metros. La altura del vehículo llega hasta los 3,68 metros y el radio de giro llega hasta los 23 metros. Cristóbal, el habitual chófer en los viajes del Córdoba CF, dispondrá de un vehículo con cámaras laterales 'MirrorCam' en lugar de los tradicionales espejos, además de todos los asistentes que se ponen ahora a disposición de los conductores para evitar las colisiones laterales y frontales, así como el de aviso de frenado de emergencia asistido.

El nuevo autobús oficial del Córdoba CF. / Ramón Azañón

Aunque habitualmente el vehículo se configura para que sea ocupado por 59 personas, en el caso del Córdoba CF se ha adaptado para sólo 46, ganando de esta manera espacio para los profesionales de la entidad blanquiverde. En relación a los asientos, se ha montado la butaca premium de Mercedes, (la más alta de gama) que incluye un doble acolchado lateral para mayor comodidad, acabada con solapas de cuero bordadas de forma artesanal con el escudo del Córdoba CF. Adicionalmente es una butaca que se puede desplazar al centro del pasillo aportando un espacio extra para el pasajero.

El tercer bus oficial del siglo 21

En lo que se refiere a servicios de los que podrán disponer los jugadores y profesionales del Córdoba CF en el vehículo, el nuevo autobús oficial blanquiverde dispone de un extra de climatización, sistemas multimedia con pantallas, conectividad USB/230 V, TV por satélite con conexión para apps como Netflix, Movistar, etcétera, pantallas planas distribuidas por todo el habitáculo, tomas de USB individuales, micrófonos inalámbricos que permiten desplazarse por el vehículo sin cables y hasta un mueble de servicio con cafetera y nevera.

Momento de la presentación del nuevo autobús oficial del Córdoba CF en la Puerta del Puente. / Victor Castro

El vehículo presentado este miércoles es el tercero que presenta el Córdoba CF en el siglo 21, cuando ya en el 2009, bajo la presidencia de José Miguel Salinas, se recuperó la tradición de disponer de un vehículo oficial. Aquella idea, generada ya durante la etapa del mandato anterior, de Rafael Campanero, se plasmó en la presentación oficial efectuada en septiembre del 2009, en las puertas de El Arcángel. La ya extinta carrocera Farebus fue la encargada de hace realidad el deseo del Córdoba CF de disponer de nuevo de un vehículo oficial, como ya tuviera en los años 70, un Pegaso que terminó sus días a modo de "exposición" de la decadencia del club en los 90, a las puertas del antiguo El Arcángel. Ya a finales de los 40, el Real Club Deportivo Córdoba también dispuso de un autobús fijo -que no oficial- para sus desplazamientos.

Después de aquel vehículo que se presentó en el 2009, el que ha sido utilizado hasta ahora es el que tomó el relevo en el 2013. En noviembre de ese año -que finalizó con el ascenso del Córdoba CF a Primera División- el club presidido entonces por Carlos González también presentó el nuevo autobús oficial en la Puerta del Puente. Un vehículo marca MAN que ya tenía algunas más comodidades que su antecesor, que pasó a realizar el mismo servicio, pero para el filial blanquiverde.