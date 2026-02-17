Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vías reparadasLuis PlanasAlta velocidadToldos en la FeriaDiputaciónCentro cívico NoroesteLimpiezaHuelga de médicosOvnis
instagramlinkedin

Actualidad blanquiverde

El Real Valladolid se encomienda a Fran Escribá para escapar del descenso

El entrenador valenciano asume el mando de la primera plantilla pucelana tras la destitución de Luis García Tevenet. Firma hasta 2027

Fran Escribá, en el banquillo de La Romareda durante su etapa al frente del Zaragoza.

Fran Escribá, en el banquillo de La Romareda durante su etapa al frente del Zaragoza. / efe

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

De acción, en reacción. Apenas un día después de poner fin a la etapa de Luis García Tevenet en el banquillo del José Zorrilla, el Real Valladolid hizo oficial a última hora del pasado lunes la llegada de Fran Escribá como nuevo entrenador del conjunto pucelano. El técnico valenciano, que se encontraba sin equipo tras dirigir al Granada durante la pasada campaña -fue destituido en mayo- , se vincula ahora con la entidad blanquivioleta por la próxima temporada y media, hasta junio de 2027.

El relevo se produce después de la derrota por 5-1 ante el propio combinado granadino en Los Cármenes, resultado que emplazó a los vallisoletanos -recién descendidos este curso- a posiciones de descenso en LaLiga Hypermotion, tras apenas haber sumado cuatro de 21 puntos posibles desde el aterrizaje de Tevenet. «Escribá asume el reto de coger las riendas del Pucela, adonde llega para tratar de aportar su experiencia y enderezar el rumbo. El técnico dirigirá su primera sesión este martes», reza el escrito emitido por el club a través de sus canales sociales.

Su trayectoria

El nuevo director de orquesta del Real Valladolid inició su recorrido en los banquillos en la cantera del Valencia. En 2004 pasó a formar parte del cuerpo técnico de Quique Sánchez Flores como segundo entrenador, período en el que conquistó una Europa League y una Supercopa de Europa. Su salto como primer técnico se produjo en 2012, al frente del Elche, donde protagonizó dos etapas y logró un ascenso a Primera División.

En la máxima categoría acumuló nueve ejercicios en los banquillos del propio bloque ilicitano, el Getafe, el Villarreal y el Celta. También cuenta con experiencia en Segunda División, tras su paso por el Real Zaragoza y el Granada. De hecho, su último antecedente con el Córdoba CF dista del amplio triunfo blanquiverde, por 5-0 en El Arcángel, de la segunda vuelta de la 2024-2025.

Noticias relacionadas y más

Fran Escribá, a la derecha de la imagen, durante su visita a El Arcángel en marzo de 2025, con el Granada.

Fran Escribá, a la derecha de la imagen, durante su visita a El Arcángel en marzo de 2025, con el Granada. / Manuel Murillo

El objetivo: salir de descenso

El reto que se le encomienda ahora a Escribá en Pucela es concreto y urgente: abandonar el descenso. Actualmente, ocupa la decimonovena plaza con 28 puntos, a tan solo uno del primer puesto de permanencia, delimitado actualmente por el Andorra (29) de Carles Manso. Su próxima prueba, también primera en el cargo, será este domingo: ante el Sporting de Gijón en El Molinón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents