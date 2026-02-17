El Córdoba CF despega: seis victorias en siete partidos y a tiro de un récord de hace 26 años

Hacía tiempo desde la última vez, pero puede decirse: el Córdoba CF vuelve a tener un ojo en la zona alta de Segunda División. Lo viene haciendo, además, con incluso cierto grado extra de convicción tras el pasado triunfo ante el Leganés, ese que lo devolvió temporalmente al playoff -que acabaría negando el domingo el empate de Las Palmas- y que ahora también sostiene una racha particular en términos de productividad, que pasará por un duro examen el próximo fin de semana. Y es que hay citas que trascienden la jornada, y la del sábado, sin duda, se encuadra en esa categoría.

Porque el bloque de Iván Ania viaja al feudo del Almería (18.30 horas), con motivo de la prueba número 27 de Liga, con la posibilidad real de asomarse a un espejo que devuelve imágenes de hace nada menos que 25 años… Seis triunfos en las últimas siete citas son la cosecha actual de los pupilos del asturiano, un dato que, como ha avanzado el estadístico Álvaro Vega, podría quedarse a solo un punto de distancia de la serie que firmó Pepe Escalante a principios de siglo, de lograrse una hipotética victoria en el duelo directo frente al enrachado conjunto indálico.

Con un añadido importante: salir con el botín de allí y después cumplir en Ceuta, el 25 de febrero, supondría rebasar el registro.

El precedente de Escalante

La referencia histórica se remonta al curso del regreso a la división de plata, es decir, la temporada 1999-2000, con el técnico cordobés al frente del banquillo de El Arcángel. En aquel tramo, el equipo califal sumó la friolera de 22 de 24 puntos posibles en ocho partidos (91,6% de efectividad), merced de las victorias ante Recreativo de Huelva (2-1), Toledo (0-3) y Mérida (3-0), el empate en el Vicente Calderón frente al Atlético de Madrid (0-0), y los posteriores triunfos ante el propio Leganés (2-1), Osasuna (0-2), Compostela (1-0) y Extremadura (2-1).

Es más, la dinámica se prolongó por otro par de jornadas, con el posterior empate en Las Palmas de Gran Canaria (1-1) y la victoria ante el Logroñés (1-0), hasta caer en la visita al Lleida (1-0). Fue precisamente tras el revés en suelo catalán cuando el guion dio un giro radical: en las diez jornadas restantes,solo sumó ocho de 30 puntos posibles. Aquel ejercicio concluyó con una sosegada duodécima posición y 57 puntos.

Hoy, 26 años después de aquella secuencia, el Córdoba CF tiene en su mano acercarse a dicha marca. Con lo que conllevaría…

Pepe Escalante, en el ascenso del Córdoba CF en Cartagena, meses antes de dicha dinámica. / Córdoba

La dinámica actual

Y es que la racha actual también tiene su punto de arranque previo. Antes del despegue, el equipo de Ania firmó dos empates consecutivos sin goles ante Eibar (0-0) y en Butarque (0-0), ante el propio Leganés, algo que no sucedía desde la temporada pasada -y solo una vez hasta entonces en la etapa del ovetense al frente del equipo-, cuando la pólvora se mojó en Almería (4-0) y con el Sporting de Gijón (2-0). A partir de ahí, cambió el pulso.

Lo siguiente, en la última cita del pasado año, fue la victoria sobre la bocina ante el Mirandés (1-2), seguida por los triunfos ante el Burgos (2-0) y Huesca (1-2). Rompió la racha el Málaga (0-1), con su asalto en El Arcángel, preludio inmediato de otra tanda de tres victorias, con más tres ante Las Palmas, Valladolid y el reciente 2-1 ante los leganenses.

Desde aquel triunfo en Mendizorroza, antes del regreso jabato a Anduva, el balance es de 19 puntos de 22 posibles -86,3% de efectividad-. O lo que es lo mismo: de nuevo, los tres puntos en Almería supondrían quedarse a tan solo otro de los que firmó en el año 2000 el bloque de Escalante.

El espejo de otras categorías

De hecho, en el fútbol profesional, las dos dinámicas -la del 2000 y la actual- figuran como las más productivas del club blanquiverde en las últimas dos décadas y media. En el cómputo global, sin embargo, el récord pertenece a la temporada 2021-2022 en Segunda RFEF, lógicamente.

Aquel curso, el plantel dirigido por Germán Crespo logró el campeonato y el ascenso directo con 25 victorias, siete empates y dos derrotas, una de ellas por alineación indebida de Javi Flores ante el San Fernando canario. De la jornada 1 a la 11 sumó diez victorias y un empate; de la 13 a la 21, siete victorias y tres empates; y de la 24 a la 34, nueve triunfos y tres empates.

Antonio Casas y Simo Bouzaidi celebran el gol del rambleño en Mérida, el día del ascenso. / lof

Solo el Villanovense (1-0) consiguió derrotar al esquema del granadino sobre el césped en Liga. Además, el año se remató con la conquista de la Copa RFEF, ante el Guijuelo en El Arcángel (1-0).

Y otro precedente, algo más terrenal: en la campaña 2006-2007, todavía en la extinta Segunda División B y también bajo la batuta de Escalante, el Córdoba CF firmó ocho victorias y tres empates -27 de 33 puntos posibles- antes de sellar el ascenso al fútbol de plata en Huesca.