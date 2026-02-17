Un consejero y accionista del Córdoba CF, demandado por una supuesta deuda millonaria oculta

En lo deportivo, el Córdoba CF transita por aguas tranquilas en esta fase de la temporada. Instalado en la zona alta, con la idea de dar un golpe sobre la mesa este sábado en Almería (18.30 horas) y con el discurso centrado en el plano competitivo. Sin embargo, lejos del verde, el foco apunta ahora a los despachos. Y es que según ha informado el diario británico The Times, uno de los consejeros vinculados al paquete minoritario de la entidad, James Bord, ha sido demandado en Estados Unidos por su exsocio comercial, el empresario y jugador profesional de póker Jonathan Cohen, en relación con la inversión realizada en el club blanquiverde, del que posee el 37% desde hace año y medio.

La estructura accionarial de la entidad cordobesista -canalizada a través de Unión Futbolística Cordobesa- reparte su capital entre Infinity Sports Venture como máximo accionista y Park Bench CF LLC como socio minoritario desde 2024. Es precisamente en el marco de la entrada de este último grupo donde se sitúa el origen del conflicto.

El demandante apunta a una deuda de 23 millones

Siempre según la información publicada por The Times, la demanda fue presentada el pasado martes ante el tribunal de distrito del condado de Clark, en el estado de Nevada. Cohen sostiene que su decisión de invertir en el Córdoba CF estuvo condicionada por una supuesta información financiera que no se ajustaría a la realidad económica de la entidad en ese momento. De hecho, el canadiense argumenta que se le trasladó que el club se encontraba libre de deudas relevantes, cuando -según su versión- la sociedad soportaba un pasivo que rondaría los 23 millones de dólares. Ese extremo, de confirmarse, habría sido determinante en su entrada en el accionariado, según sostiene.

En el escrito judicial, como relata el rotativo británico, también se incluyen hasta siete acusaciones, entre ellas aludiendo a términos como «inducción fraudulenta», «enriquecimiento injusto» y «abuso de confianza». La parte demandante entiende que la operación se produjo bajo premisas incorrectas y solicita una compensación económica a raíz de los hechos descritos.

Inversión progresiva

La información difundida detalla que Cohen acordó inicialmente la adquisición de un 6,89% del capital social, porcentaje que posteriormente habría aumentado hasta situarse en torno al 10%, con una inversión estimada cercana a los 3,5 millones de dólares. Todo ello en el contexto de la compra del 37% de las acciones de Unión Futbolística Cordobesa por parte del grupo minoritario.

Desde el círculo cercano de James Bord se ha trasladado que se trata de «un asunto profundamente perturbador», aunque no se han ofrecido más declaraciones al tratarse de un procedimiento judicial abierto en territorio estadounidense, que actualmente se encuentra pendiente de dirimir cuáles serán sus próximos pasos y el alcance real del litigio.

Eso sí, a día de hoy, el conflicto se circunscribe al ámbito societario y no afecta a la gestión deportiva diaria del Córdoba CF, que continúa con normalidad en su planificación. No obstante, el caso añade un elemento de cierta incertidumbre en la esfera institucional, al tratarse de uno de los representantes del accionariado de Park Bench CF LLC, que se unió a la cúpula califal a principios del curso 2024-2025.