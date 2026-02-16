Víctor Sánchez ya golea con el Marbella en una jornada de contrastes para los cedidos del Córdoba CF

No más de una jornada de Liga ha necesitado Víctor Sánchez, último refuerzo invernal del Córdoba CF durante la pasada ventana de traspasos, para estrenar su casillero anotador en Primera Federación. Lo hizo el atacante cedido en el Marbella -tras dejar atrás el Móstoles- durante el primer tramo del cruce frente al Cartagena en Cartagonova (2-1), en la derrota del cuadro malagueño ante el combinado albinegro, que hunde algo más a los de José David Cabello, actuales colistas, en la tabla del Grupo 2.

Eso sí, en el plano individual, el preparador de Remscheid no dudó en otorgar galones al sevillano en su primera cita con su nuevo club. Tan solo 18 minutos necesitó para dejar su firma en la categoría de bronce, con el 1-1 momentáneo, en su decimonoveno tanto este curso, tras los 18 goles en 19 partidos -entre todas la competiciones- que había anotado durante la primera fase de campaña en el Móstoles del Grupo 7 de Tercera RFEF.

El balance fue de 83 minutos para el espigado punta, de 1,90 metros de altura, 23 años y que, debido a su edad, no pudo ocupar plaza del filial para incorporarse o bien al primer o segundo equipo califal.

El resto de cedidos

Junto a él, el resto de la jornada ha dejado resultados dispares entre el resto de los cinco efectivos cedidos por el Córdoba CF en el tercer peldaño del fútbol nacional. Curiosamente, todos en el Grupo 2…

El Atlético Madrileño de Matías Barboza, segundo clasificado, se impuso por la mínima en El Palmar al Sanluqueño (1-2), aunque sin minutos para el central malagueño. Sí que brilló Ramón Vila, fijo bajo palos en el Eldense de Claudio Barragán, a la hora de amarrar un valioso triunfo ante el Sabadell en el Nuevo Pepico Amat (2-1), valedero para seguir el ritmo del filial colchonero y permanecer en la tercera plaza de la categoría.

Completó la ecuación la dupla que se está fogueando en el Alcorcón: Mariano Carmona y Ntji Tounkara. Ambos lograron una valiosa victoria frente al Murcia en Santo Domingo (1-0), aunque ninguno como titular. A los 20 de juego, tras la lesión de Borja Martínez, ingresó el punta, mientras que el mediocampista solo sumó diez minutos en su segunda cita.

Por contra, el que no se vistió de corto, lógicamente, es George Andrews en el Europa, actualmente aquejado de un esguince de rodilla.

Ntji Tonukara, en su debut con el Alcorcón en Santo Domingo ante el Murcia. / AD ALCORCÓN

Decretado el ‘alto riesgo’ para Almería

En lo relativo a la plantilla dirigida por Iván Ania, el siguiente paso de su agenda en LaLiga Hypermotion, el próximo sábado en el feudo del Almería (18.30 horas), ha sido declarado por La Oficina Nacional de Deportes (OND) como partido de «alto riesgo», por lo que contará con las habituales medidas extra de seguridad que se implementan en esta clase de encuentros. De hecho, ya fue así en el duelo de la primera vuelta entre cordobeses e indálicos, con el foco en el antecedente del pasado curso, ante la serie de altercados producidos entre ultras de ambos clubes en la zona de la Plaza El Monreal, próxima al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

La consecuencia directa es que la afición cordobesa que desee asistir al encuentro en el UD Almería Stadium solo podrá hacerse con su entrada a través del propio Córdoba CF, al encontrarse restringido el acceso visitante en las zonas del graderío habilitadas para el público local.