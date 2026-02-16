Diez goles y proyección de récord: Adrián Fuentes, al ritmo del Borja García de Paco Jémez

Diez dianas, en plena curva ascendente y con margen por delante. Así puede sintetizarse el presente de Adrián Fuentes en el Córdoba CF. Un momento de forma que alcanzó un nuevo matiz tras la victoria frente al Leganés en El Arcángel (2-1), resuelta, una vez más, con la firma del delantero madrileño. Y es que apenas cinco minutos requirió el «18» para abrir la veda en El Arcángel, en una acción marca de la casa -de las que lleva firmando toda la temporada-, tras una larga cabalgada al espacio, previo envío de Álex Martín, que acabó con una gran definición cruzada ante la media salida de Juan Soriano.

En lo colectivo, el impacto fue lógico -tres puntos clave para soportar la pelea por la zona alta-, pero en el plano individual, el tanto también dejó cierta huella en clave estadística… Porque el punta, llegado el pasado verano tras brillar en Tarazona, sostiene un promedio prácticamente idéntico al que dejó un nombre propio de la pasada década: Borja García, con sus 17 dianas de la 2011-2012 a las órdenes de Paco Jémez.

De hecho, de mantener el guion actual, el pichichi blanquiverde cerraría la campaña firmando exactamente la misma cantidad de tantos que los que dejó el enganche madrileño en su primera etapa -17 en 38 partidos-, quien a día de hoy permanece como el todavía dueño del tercer mejor registro de la entidad dentro del fútbol profesional, en lo que va de siglo.

Y otro dato, con dimensión similar: con el zarpazo ante los pepineros, Fuentes también se ha convertido en el quinto goleador blanquiverde más precoz a la hora de alcanzar la decena en Segunda en los últimos 25 años.

Solo cuatro más rápidos

En ese plano, en cuanto a precocidad a la hora de llegar a las diez muescas en el casillero dentro de la categoría de plata, aparecen referencias mayores del último cuarto de siglo. Sin ir más lejos, el más veloz fue otra pieza de la plantilla actual, Sergi Guardiola, que en la 2017-2018 necesitó únicamente 20 jornadas para alcanzar esa cifra, y acabaría cerrando el curso con 22 goles que aún suponen el techo realizador del club en el fútbol profesional en dicha franja temporal.

También fue más rápido Florin Andone, que poco antes, en la temporada 2015-2016, tras el descenso a Segunda, firmó la decena en la jornada 21, en una campaña que finalizaría con 21 tantos y que, en consecuencia, ocupa el segundo escalón del podio en esta estadística. Además, con exactamente 24 jornadas, una menos que Fuentes, alcanzaron las diez dianas tanto Borja García en la 2011-2012 como Pepe Díaz en la 2009-2010.

Sergi Guardiola celebra el gol que marcó al Sporting el 2 de junio del 2018, último de su primera etapa en el club. / SÁNCHEZ MORENO

Proyección de 17 goles

De este modo, el ariete mantiene actualmente una media de 0,4 goles por partido. De sostener ese promedio hasta el final del campeonato, su proyección se situaría en torno a los 17 goles, cifra que lo convertiría en el tercer máximo anotador del Córdoba CF en Segunda División en este siglo, empatando precisamente con los 17 que firmó Borja García durante su primer periplo por el club de El Arcángel. El segundo del mediapunta, en Primera, fue menos productivo: solo una diana.

Lógicamente, por encima, aunque tampoco demasiado lejos, quedarían únicamente los dos faros estadísticos de la categoría en clave blanquiverde: los 22 de Sergi Guardiola en la 2017-2018 y los 21 de Florin Andone en la 2015-2016.

El dato también dialoga con el propio pasado de Fuentes. En su primera etapa en el club, en la temporada 2021-2022 en Segunda RFEF, necesitó 20 jornadas para llegar a las diez dianas. Cerró aquella campaña con 13 goles, tercero en el escalafón realizador del equipo, por detrás de Antonio Casas (17) y Willy Ledesma (16), e igualado con Miguel de las Cuevas.

Hoy, en la ahora conocida como LaLiga Hypermotion, lidera la tabla interna con 10 goles, por delante de Jacobo (6) y de nuevo Sergi Guardiola (3).