El Córdoba CF espera a Fomeyem: el central se probará esta semana sobre el césped

En la línea de las últimas semanas, parece que los resultados comienzan a alinearse con el alivio en la enfermería del Córdoba CF. Que se lo pregunten a Iván Ania, que en el lapso de apenas un puñado de jornadas ha pasado de contar con hasta cerca de una decena de efectivos entre algodones, a prácticamente tener a la totalidad de su extensa plantilla a punto. El último nombre que ahora coge vuelo, con el fin de precisamente sumarse de nuevo a la causa, es Franck Fomeyem, que tras caer lesionado en noviembre -y desde entonces seguir un plan de recuperación específico-, esta semana tiene previsto probarse por primera vez sobre el césped desde su operación.

Y es que el camerunés, de 26 años, pasó por quirófano el pasado 9 de enero para someterse a una «pequeña intervención para controlar un edema óseo en el tobillo izquierdo», según especificó el propio club, dentro del plan de recuperación establecido. No obstante, se trata de una lesión que, a diferencia de lo que inicialmente se apuntó desde la entidad, no es un simple esguince, sino que reviste mayor complejidad, como ha quedado evidenciado a lo largo de este prolongado proceso de médico.

En todo caso, la evolución del central es positiva, con la perspectiva de que, si las sensaciones tras la toma de contacto son favorables, pueda continuar dando pasos hacia su reincorporación parcial a los entrenamientos con el grupo. «Dependemos de las sensaciones que él vaya teniendo. Está claro que parecía que iba a ser una lesión pequeña que se fue alargando. Vamos a ver cuándo puede estar, pero creo que en breve no será», comentaba el propio técnico asturiano hace tan solo unas fechas, admitiendo que la situación del defensor nacido en Yaoundé sigue siendo reservada.

Franck Fomeyem, retirado en camilla tras su lesión ante el Deportivo de la Coruña. / MANUEL MURILLO

Un pilar hasta su lesión

En materia estrictamente deportiva, el zaguero, que fue uno de los fichajes de la entidad blanquiverde durante el pasado mercado estival, procedente del Antequera -y al que ya había pretendido en enero de 2025-, se había convertido en uno de los pilares básicos del esquema cordobesista desde su aterrizaje, en junio. Tanto así que, junto a Rubén Alves, protagonizó una de las defensas más sólidas de toda LaLiga Hypermotion durante la primera fase de campaña, llegando a enlazar la friolera de ocho jornadas (entre la seis y la 13, ambas inclusive) sin conocer la derrota en el circuito doméstico. En todo ese tramo, siempre contando con un rol crucial.

En total, en la presente campaña había disputado 14 encuentros hasta su parón obligado, todos ellos como titular, con un saldo de 1.171 minutos en pista. En términos de compenetración, el propio Alves -también entre algodones actualmente, aunque descontando las fechas hasta su regreso pleno con el grupo-, lucía como su socio más habitual en la retaguardia. Junto a él formó de inicio en nueve ocasiones, con tres porterías a cero y nueve dianas concedidas como balance.

Así que, por el momento, aunque pendiente de evolución, el regreso del «12» al verde -con el fin de evaluar su avance- se presenta como un paso importante en el camino hacia su reincorporación a la dinámica del equipo y, posteriormente, a la competición.