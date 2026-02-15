El Real Valladolid cesa a Tevenet, el decimotercer técnico destituido en Segunda División

La trituradora de banquillos vuelve a activarse en LaLiga Hypermotion. Y esta vez el movimiento llega desde el José Zorrilla. El Real Valladolid ha hecho oficial la destitución de Luis García Tevenet, que se convierte en el decimotercer entrenador cesado en lo que va de temporada en la categoría. El detonante inmediato ha sido la contundente derrota en Los Cármenes ante el Granada (5-1), un resultado que deja al conjunto blanquivioleta en puestos de descenso y que acelera una decisión que venía madurándose a la luz de los números... Y es que desde su llegada, el técnico sevillano solo había sumado cuatro puntos de 21 posibles.

«El Real Valladolid ha tomado la decisión de dar por concluida la etapa de Luis García Tevenet como máximo responsable del primer equipo blanquivioleta. El Club quiere agradecerle su desempeño y le desea la mejor de las suertes en su nueva etapa personal y profesional», comunicó brevemente la entidad a través de sus canales oficiales.

Un revulsivo que no funcionó

El preparador sevillano llegó al banquillo de Pucela como revulsivo tras la salida de Guillermo Almada, traspasado -y previamente apartado- al Real Oviedo de Primera División en diciembre, con el objetivo de reconectar al bloque vallisoletano con la pelea por el ascenso. En su periplo, de apenas siete jornadas, solo logró sumar un triunfo -ante el Ceuta- y un empate -ante el Racing-, además de cinco derrotas, incluida la correspondiente a la jornada 24 de Liga ante el Córdoba CF en El Arcángel.

De este modo, mes y medio después de su desembarco, su nombre se suma a una nómina creciente de entrenadores relevados este curso. Abrió la serie Johan Plat en el Castellón, seguido por Raúl Llona en la Cultural Leonesa, Asier Garitano en el Sporting de Gijón, Gabi Fernández en el Zaragoza, Fran Justo en el Mirandés y Sergio Guilló en el Huesca. Más tarde llegarían las salidas de Sergio Pellicer en el Málaga, Paco López en el Leganés, Ion Ansotegi en la Real Sociedad B, Ibai Gómez en el Andorra, el propio Almada en el Valladolid con dirección a Oviedo, Jesús Galván en el Mirandés y ahora Tevenet.