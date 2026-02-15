Las Palmas y Jesé Rodríguez vuelven a sacar del 'playoff' al Córdoba CF

La batalla por el playoff en LaLiga Hypermotion se ha convertido en un ejercicio de resistencia, precisión y, sobre todo, mucha paciencia. Lo saben bien por el Córdoba CF, donde habían logrado reinstalarse en una de esas seis primeras plazas -el sexto puesto, concretamente- de la tabla tras el reciente triunfo ante el Leganés en El Arcángel (2-1), repitiendo el gesto que ya consiguieron un par de semanas atrás al superar al Valladolid, pero que ha vuelto a quedar prácticamente arrollado por el resto de resultados de la categoría. Y es que el desarrollo de la jornada 26, como de costumbre, ha reajustado el escenario noble. Lo ha hecho, además, por detalles.

El movimiento clave llegó desde Anduva, feudo del Mirandés, al que el cuadro jabato regresó a inicios de año, una vez finalizadas las obras que lo habían mantenido fuera de su estadio durante toda la primera vuelta. Allí, Las Palmas rescató un empate (1-1) sobre la bocina con un golazo de Jesé Rodríguez en el tiempo descuento. La traducción inmediata: un punto, que elevó a los canarios hasta los 41, para igualar la marca de los califas -con un partido menos- e imponer su actual mejor diferencia goleadora a la hora de hacerse temporalmente con esa sexta plaza.

No llegó a tener incidencia en ese plano el Sporting de Gijón, quien horas después, aunque ya consumado el desplazamiento blanquiverde por el punto sumado por los canarios, se quedó sin rubricar la causa con su empate frente al Albacete en el Carlos Belmonte (1-1), para colocarse con 40 puntos -los mismos que el Burgos, octavo- y todavía por debajo de la cifra califal.

Castellón líder y ascenso directo a seis

En la parte superior también hubo ajuste, mucho. El Racing de Santander no pudo sostener su ventaja en Ipurúa, tras adelantarse por mediación del excordobesista Andrés Martín, y cedió ante el Eibar merced del tanto de Álvaro Rodríguez en el añadido. En consecuencia, los cántabros caen a la segunda plaza -que delimita el ascenso directo-, ahora fijada en 47 puntos , seis por encima de un Córdoba CF que podría quedarse a tan solo tres si logra llevarse el gato al agua este sábado ante el Almería y en el posterior choque en Ceuta.

Y a última hora de la noche finiquitó la cuenta el Castellón-Deportivo de la Coruña disputado en el Skyfi Castalia, con autoritario triunfo para el conjunto dirigido por Pablo Hernández (2-0), nuevo líder de la categoría, que con 48 puntos ha fijado el primer puesto en otros siete de diferencia con respecto a la actual cosecha del equipo del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Lance del encuentro entre el Eibar y el Racing de Santander en Anduva. / RACING DE SANTANDER

Desde otro ángulo, el próximo rival del Córdoba CF, el Almería, confirmó su candidatura al imponerse por la mínima al Andorra (3-2). Con 45 puntos, el cuadro rojiblanco vuelve a insertarse de lleno en la pugna por las dos primeras posiciones, y ya suma tres triunfos consecutivos en esta fase de la temporada.

Movimiento en la zona media-baja

En el sector inferior también hubo consecuencias. El Ceuta, que recibirá finalmente a los de Iván Ania el 25 de febrero en el Alfonso Murube, en la cita aplazada por el temporal, cayó ante el Huesca -2-0- y acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado reactiva a los oscenses, que abandonan el descenso, e introduce al Valladolid, que ha destituido a Luis García Tevenet, en esa franja tras su derrota contundente en Los Cármenes frente al Granada (5-1). Otro que se la jugará por esa zona es la Real Sociedad B, que este lunes recibe al pujante Málaga.

Y por abajo, se mantiene el mismo paisaje: cierra la tabla el Mirandés, le sigue el Zaragoza y completa el podio, inverso, la Cultural y Deportiva Leonesa, los tres con empates este fin de semana.