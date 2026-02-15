El Arcángel vuelve a marcar el paso del Córdoba CF: dos triunfos seguidos y licencia para soñar

El Córdoba CF ha decidido reencontrarse con su versión más reconocible, o al menos, afinada, en el momento justo. Y lo ha hecho donde Iván Ania, técnico blanquiverde, venía insistiendo: en su propia casa. «Para cumplir los objetivos, tienes que ser muy sólido como local», repite el asturiano con insistencia casi doctrinal en cada comparecencia en El Arcángel. Una frase que había pasado de demanda a lema, de lema a consigna, y de ahí a hoja de ruta, por la que sus pupilos ya comienzan a transitar en esta fase del campeonato tras amarrar otros tres puntos de alto valor, como los cosechados frente al Leganés esta jornada.

Y es que la victoria ante los madrileños, en la reconexión del bloque a LaLiga Hypermotion tras una jornada de paréntesis -debido al aplazamiento del duelo en Ceuta, que se celebrará el 25 de febrero-, ha servido, además de para sostener la inercia competitiva que se arrastraba en semanas previas, para derribar una barrera que había echado raíces... Hacía la friolera de 424 días desde la última vez que el bloque califal lograba encadenar dos triunfos consecutivos en su propio feudo.

Así que, año y medio después, uniendo el más tres ante el Real Valladolid, el candado vuelve a girar en la cerradura correcta.

Una dinámica para reafirmarse

El dato adquiere mayor dimensión al observar el contexto. Seis victorias en los últimos siete compromisos, tres de ellas como anfitrión, han transformado las dudas de noviembre y diciembre en un estado de confianza controlada. El discurso oficial sigue apelando a la prudencia, pero la clasificación ya empieza a reflejar otra realidad. Con 41 puntos y un partido menos, el Córdoba CF se ha convertido en el décimo mejor local de la categoría -cartel todavía algo pobre para un aspirante-, tras sumar 21 de los 39 puntos disputados en su estadio. De hecho, se corresponden con más de la mitad del botín total, con un síntoma renovado: el 51,2% de la cosecha blanquiverde llega de su feudo.

Es más, el expediente actual arroja tan solo un punto menos en el hogar que los que se contaban a estas alturas del pasado curso, cuando la rémora se encontraba entonces en campo ajeno y en el Reino el recuento ascendía a 22 de 39 puntos posibles. Es decir, pese a las dificultades de este ejercicio en la cancha califal, los cordobeses han logrado prácticamente equiparar los registros caseros de la pasada campaña.

Diego Percan, en la acción de su mano a mano errado ante el Leganés, en el tramo final. / A.J. GONZÁLEZ

Donde sí existe una diferencia evidente es en el cómputo global. Con un partido menos disputado, el bloque de Ania se encuentra ocho puntos por encima del registro que presentaba en la jornada 26 de la campaña 2024-2025, cuando se habían firmado 33. Por tanto, si el equipo logra imponerse en el encuentro aplazado frente al Ceuta, la brecha podría ampliarse hasta los once puntos.

Y todavía menos debate existe hablando de números a domicilio: 20 puntos en la actualidad, con respecto a los 11 que se sumaron año atrás a estas alturas del calendario.

Tenerife y Eibar, el último precedente

Para encontrar la última vez que el Córdoba CF enlazó dos victorias seguidas en casa hay que remontarse al tramo final de la primera vuelta de la 2024-2025. Entonces, superó al Tenerife por 3-0 y al Eibar por 2-1 en El Arcángel. Aquellos triunfos fueron dos de los últimos destellos de fortaleza doméstica antes de que el guion cambiara radicalmente.

Porque si en esa campaña el equipo tardó 22 jornadas en conocer la primera derrota como local y llegó a encadenar cuatro victorias consecutivas entre la quinta y la duodécima fecha, la segunda vuelta alteró por completo la narrativa. El cuadro blanquiverde se hizo fuerte como visitante y perdió consistencia en su estadio. Apenas logró dos triunfos lejos de casa en todo el segundo tramo -eso sí, contundentes, con el 5-0 al Granada y el 4-2 al Cádiz-, mientras que en campo ajeno niveló la estadística.

Ahora, el ciclo parece invertirse. «No habíamos sido capaces de ganar dos partidos seguidos en casa. Lo conseguimos. Estamos rompiendo estadísticas y ahora hay que seguir ambiciosos», reconoció el propio Ania tras el triunfo ante el Leganés.