En Directo
Fútbol | 26ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Córdoba CF-Leganés
Los de Iván Ania reconectan con el campeonato de Liga en Segunda en busca de otros tres puntos frente al enrachado cuadro pepinero
El Córdoba CF regresa a la competición tras una semana de paréntesis, producida por la suspensión de su duelo en Ceuta a causa del temporal -se celebrará el día 25 de febrero-, con una prueba de altura ante el Leganés en El Arcángel, este sábado a partir de las 14.00 horas. Quiere Iván Ania afianzar las sensaciones antes del parón con un nuevo triunfo, el sexto entre los siete últimos compromisos, que daría alas a sus pupilos en su lucha por hacerse un sitio entre los seis primeros clasificados. Lo contrario busca el Leganés, que después de otra sucesión de buenos resultados, ahora pretende salir con el botín en el bolsillo para despegarse definitivamente de los puestos de descenso.
Morilla Turrión, árbitro del partido
Alejandro Morilla Turrión será el encargado de dirigir el compromiso. No será la primera vez que el pamplonés coincida con el Córdoba CF. Ya dirigió a los de Iván Ania en la quinta jornada del presente campeonato, en la derrota ante el Andorra en el Nou Estadi Encamp (3-1).
Once inicial del Leganés
También conocemos once inicial del Leganés. Igor Oca apuesta por:
Soriano, Marvel, Lalo, Peña, Dani Rodríguez, Cruz, Franquesa, Melero, Diego, Óscar Plano y Diawara.
Once inicial del Córdoba CF
¡Y ya tenemos once inicial del Córdoba CF! Iván Ania sale con:
Iker Álvarez en portería, junto a Álex Martín, Trilli, Xavi Sintes y Diego Bri en defensa. En mediocampo saltan Isma Ruiz y Requena, con Goti en el enganche, mientras que Jacobo González y Carracedo se quedarán a cargo de las bandas. Después, en punta, se mantiene Adrián Fuentes.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque entre el Córdoba CF y el Leganés que arranca a partir de las 14.00 horas en El Arcángel. Retoma el equipo de Iván Ania el pulso de LaLiga Hypermotion tras una semana de parón debido al temporal, que impidió la celebración de su compromiso ante el Ceuta en el Alfonso Murube -se celebrará el día 25 de febrero, finalmente-, por lo que la idea es clara en clave local: recuperar el ritmo con otro triunfo, que serviría para apretar aún más la lucha por el playoff. Enfrente, un Leganés al alza y que busca lo opuesto, es decir, tres puntos con los que alejarse de la zona de descenso y empezar a mirar a la parte alta de la tabla. ¡Tenemos un partidazo!
