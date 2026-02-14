Sigue en directo el Córdoba CF-Leganés

¡Comenzamos!

¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque entre el Córdoba CF y el Leganés que arranca a partir de las 14.00 horas en El Arcángel. Retoma el equipo de Iván Ania el pulso de LaLiga Hypermotion tras una semana de parón debido al temporal, que impidió la celebración de su compromiso ante el Ceuta en el Alfonso Murube -se celebrará el día 25 de febrero, finalmente-, por lo que la idea es clara en clave local: recuperar el ritmo con otro triunfo, que serviría para apretar aún más la lucha por el playoff. Enfrente, un Leganés al alza y que busca lo opuesto, es decir, tres puntos con los que alejarse de la zona de descenso y empezar a mirar a la parte alta de la tabla. ¡Tenemos un partidazo!