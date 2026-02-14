Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 26ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Córdoba CF-Leganés

Los de Iván Ania reconectan con el campeonato de Liga en Segunda en busca de otros tres puntos frente al enrachado cuadro pepinero

Pedro Ortiz y Sergi Guardiola, durante un entrenamiento de esta semana.

Pedro Ortiz y Sergi Guardiola, durante un entrenamiento de esta semana. / ccf

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF regresa a la competición tras una semana de paréntesis, producida por la suspensión de su duelo en Ceuta a causa del temporal -se celebrará el día 25 de febrero-, con una prueba de altura ante el Leganés en El Arcángel, este sábado a partir de las 14.00 horas. Quiere Iván Ania afianzar las sensaciones antes del parón con un nuevo triunfo, el sexto entre los siete últimos compromisos, que daría alas a sus pupilos en su lucha por hacerse un sitio entre los seis primeros clasificados. Lo contrario busca el Leganés, que después de otra sucesión de buenos resultados, ahora pretende salir con el botín en el bolsillo para despegarse definitivamente de los puestos de descenso.

