Las notas
Mikel Goti y Fuentes, la dupla protagonista en la victoria del Córdoba CF ante el Leganés
El atacante vasco y el punta madrileño, autores de las dianas blanquiverdes, comandaron a los de Iván Ania hacia un nuevo triunfo en El Arcángel
IKER ÁLVAREZ (6)
Atento
Pecó de confianza en los primeros compases, pero resolvió bien en el resto del pleito. Serio en el juego de pies. Poco pudo hacer en el gol rival.
ÁLVARO TRILLI (7)
Crecimiento
Cerró bien su banda y se dejó caer, con mucha intención, en fase ofensiva el lateral gallego. Firmó su primera titularidad en El Arcángel.
ÁLEX MARTÍN (6)
Solidez
Menos protagonista que en citas anteriores, aunque atento en coberturas y vigilancias. Cerró bien y apenas concedió a la delantera leganense.
XAVI SINTES (8)
Liderazo
Contundente, serio y atentísimo. Gran actuación defensiva del balear, que achicó aguas como nadie cuando hizo falta. Secó a Diego y Duk.
DIEGO BRI (7)
Lateral
Sigue apostando Iván Ania por el ilicitano en el costado, y comienza a darle la razón. Implicado en defensa y muy activo en ataque. Tuvo el gol.
ISMA RUIZ (7)
Derroche
En su línea. Bregó, trabajó y fue diferencial en fase defensiva. Le robó la cartera a Duk cuando el portugués preparaba un misil en el área local. Incombustible.
DANI REQUENA (6)
Entregado
No paró de presionar y rondó el gol en dos ocasiones. Topó con el larguero en la acción que culminó con la diana de Goti. Vital en este esquema.
MIKEL GOTI (9)
Un cañón
Menudo fichaje ha firmado el Córdoba CF. Recorrido, calidad, regate, presencia y ahora, también gol. Firmó una gran diana el donostiarra para encarrilar la victoria.
JACOBO (6)
Trabajo
Se empleó a fondo y dejó destellos de calidad, aunque anduvo bien vigilado. Allanó el camino por banda para las subidas de Diego Bri y buscó los espacios por dentro.
CARRACEDO (7)
Incisivo
Sigue a un nivel excelso el catalán. Pudo habilitar a Fuentes para el 2-0 en varias ocasiones y trajo de cabeza a Rubén Peña durante todo el partido.
ADRIÁN FUENTES (8)
Con colmillo
Salió revolucionado el madrileño en la primera mitad. Apenas necesitó un puñado de minutos para inventarse un golazo. El borrón: el 2-0 perdonado en boca de gol. Ya suma diez tantos.
DIEGO PERCAN (6) Perdonó el tercero.
ADILSON MENDES (6) Se lo anularon.
VILARRASA (-) Sin tiempo.
SERGI GUARDIOLA (-) Sin tiempo.
PEDRO ORTIZ (-) Sin tiempo.
