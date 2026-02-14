Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mikel Goti y Fuentes, la dupla protagonista en la victoria del Córdoba CF ante el Leganés

El atacante vasco y el punta madrileño, autores de las dianas blanquiverdes, comandaron a los de Iván Ania hacia un nuevo triunfo en El Arcángel

Once inicial del Córdoba CF frente al Leganés en El Arcángel.

Once inicial del Córdoba CF frente al Leganés en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

IKER ÁLVAREZ (6)

Atento

Pecó de confianza en los primeros compases, pero resolvió bien en el resto del pleito. Serio en el juego de pies. Poco pudo hacer en el gol rival.

ÁLVARO TRILLI (7) 

Crecimiento

Cerró bien su banda y se dejó caer, con mucha intención, en fase ofensiva el lateral gallego. Firmó su primera titularidad en El Arcángel.

ÁLEX MARTÍN (6)

Solidez

Menos protagonista que en citas anteriores, aunque atento en coberturas y vigilancias. Cerró bien y apenas concedió a la delantera leganense.

XAVI SINTES (8)

Liderazo

Contundente, serio y atentísimo. Gran actuación defensiva del balear, que achicó aguas como nadie cuando hizo falta. Secó a Diego y Duk.

DIEGO BRI (7)

Lateral

Sigue apostando Iván Ania por el ilicitano en el costado, y comienza a darle la razón. Implicado en defensa y muy activo en ataque. Tuvo el gol.

ISMA RUIZ (7)

Derroche

En su línea. Bregó, trabajó y fue diferencial en fase defensiva. Le robó la cartera a Duk cuando el portugués preparaba un misil en el área local. Incombustible.

DANI REQUENA (6)

Entregado

No paró de presionar y rondó el gol en dos ocasiones. Topó con el larguero en la acción que culminó con la diana de Goti. Vital en este esquema.

MIKEL GOTI (9)

Un cañón

Menudo fichaje ha firmado el Córdoba CF. Recorrido, calidad, regate, presencia y ahora, también gol. Firmó una gran diana el donostiarra para encarrilar la victoria.

JACOBO (6)

Trabajo

Se empleó a fondo y dejó destellos de calidad, aunque anduvo bien vigilado. Allanó el camino por banda para las subidas de Diego Bri y buscó los espacios por dentro.

CARRACEDO (7)

Incisivo

Sigue a un nivel excelso el catalán. Pudo habilitar a Fuentes para el 2-0 en varias ocasiones y trajo de cabeza a Rubén Peña durante todo el partido.

ADRIÁN FUENTES (8) 

Con colmillo

Salió revolucionado el madrileño en la primera mitad. Apenas necesitó un puñado de minutos para inventarse un golazo. El borrón: el 2-0 perdonado en boca de gol. Ya suma diez tantos.

DIEGO PERCAN (6) Perdonó el tercero.

ADILSON MENDES (6) Se lo anularon.

VILARRASA (-) Sin tiempo.

SERGI GUARDIOLA (-) Sin tiempo.

PEDRO ORTIZ (-) Sin tiempo.

