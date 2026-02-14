Mikel Goti, tras su estreno como goleador en el Córdoba CF: "Ha sido increíble"

El Córdoba CF sumó una nueva victoria en El Arcángel en un partido que dejó un estreno especial: el primer gol de Goti como blanquiverde. El mediapunta se estrenó como anotador blanquiverde en el triunfo ante el Leganés, firmando un tanto que encarriló el encuentro, el del 2-0, y confirmó su creciente protagonismo en el equipo, en el que ha caído de pie tras su llegada en el pasado mercado de fichajes invernal. «El gol ha sido increíble. Meter un gol siemore es una sensación increíble, ¿no? Y sí que se ha dado ese susto del VAR, pero bueno, yo tenía claro que iba a ser gol. Lo he celebrado con muchísima ilusión. El vestuario está muy contento. Estamos muy, muy contentos y con ganas de más», afirmó el vasco.

Titularidad

Desde su llegada en el mercado invernal, Goti ha adquirido protagonismo en el equipo, llegando a ser titular en los dos encuentros en los que ha estado. «Yo lo estoy aceptando bien. Creo que me gusta ese rol. Me gusta sentirme importante. Y bueno, creo que es una de las razones también por las que quise venir aquí porque es un equipo ofensivo, un equipo que le gusta apretar arriba, que le gusta tener el balón. Y bueno, eso creo que me hizo venir aquí. Y creo que me gusta ese rol de querer coger el balón, de tenerlo, de atacar», indicó

Además, su adaptación en el conjunto blanquiverde también está siendo rápida. «Me han facilitado las cosas. Desde el primer día que vine, me han ido explicando poco a poco la dinámica del equipo, lo que busca el míster en nosotros y bueno, a partir de ahí, creo que hablando con todos los compañeros, con el míster,corrigiendo los entrenamientos, entrenando fuerte, pues creo que estamos en el camino de lo que queremos, que sobre todo es la actitud que le damos para conseguir todo», destacó.

Noticias relacionadas

Mirar hacia arriba

La ambición y la prudencia marcan el discurso en el Córdoba CF, donde la ilusión por lo que pueda venir se combina con un mensaje claro: ir paso a paso y asegurar cuanto antes los objetivos a corto plazo. «Tenemos mucha ilusión, pero ahora mismo estamos centrados en conseguir los 50 puntos, en ir partido a partido, en seguir en esta dinámica que llevamos. Obviamente hay que soñar, pero creo que lo importante es mirar a corto plazo, trabajar día a día y centrarnos en conseguir los primeros 50 puntos», finalizó.