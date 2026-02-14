Iván Ania, tras la victoria ante el Leganés: "El equipo ahora mismo está en buen momento"

El Córdoba CF volvió a hacer de El Arcángel su fortín tras una semana de parón competitivo -debido al aplazamiento del duelo en Ceuta- para imponerse a un combativo Leganés. El conjunto dirigido por Iván Ania mostró solidez y ambición para dominar el partido, golpear y resistir el intento final de reacción visitante, abanderado por los goles de Adrián Fuentes y Goti en una victoria que refuerza su dinámica en este tramo de temporada. «Nosotros vamos partido a partido. No vamos a empezar a hablar de otra cosa que no sea conseguir esos 50 puntos. Y a partir de ahí, hablaremos. Está muy cerca porque realmente tenemos 41 y un partido menos. Pero no podemos perder la humildad, no podemos perder el paso. Nosotros somos ambiciosos, no renunciamos a nada. Está claro que el equipo ahora mismo está en buen momento. La gente está con confianza. Estamos siendo competitivos. Están compitiendo entre ellos en los entrenamientos», explicó el entrenador asturiano.

Balance de la cita

El Córdoba CF disputó un encuentro en el que el buen rendimiento colectivo dejó sensaciones positivas, aunque con la sensación de haber sufrido más de lo necesario. «Hemos hecho un buen partido. Hemos terminado sufriendo más de lo que deberíamos de haber sufrido porque tuvimos que hacer el 3-0, el 4-0 varias veces y no lo hicimos. Y al final te meten ese gol de un saque de banda. Pero creo que, en líneas generales, el partido fue bueno», señaló.

A pesar de ello, Ania se mostró crítico con los suyos: «No me gustó cómo presionamos, la verdad. No me gustó, encontraban demasiado al pivote. Eso nos hundía. Y normalmente nosotros somos un equipo fuerte y de ahí que estuviéramos más hundidos. Pero que no nos vino mal porque en velocidad les hicimos daño».

Protagonismo de Trilli y Goti

Trilli y Goti, recien llegados al Córdoba CF en el mercado invernal, van adquiriendo protagonismo y se van adaptando con cierta rapidez. «Entienden el juego que nosotros queremos. Y son gente de calidad, gente que escucha. No es fácil llegar y meterte en dinámica. Sin embargo, ellos lo han conseguido. Es cierto que el salir de titular Goti en los dos partidos y también los dos que han podido estar disponibles le da confianza. Creo que son dos más a sumar. Hablábamos que en el mercado de enero creíamos que el equipo había mejorado, el plantel. Y así es, así lo está demostrando. Pero es mérito también de ellos», afirmó.

Mirada a play off

A falta de un partido, y varios partido por disputarse en la jornada, el Córdoba CF se encuentra sexto con 41 puntos, dentro del play off . «Tendría que hacer memoria, pero creo que ya hemos dormido en play off. En el partido contra Valladolid después de la victoria. No sé si alguna jornada anterior también estuvimos o algo. Ahora es anecdótico. Lo importante es que el equipo sigue creciendo. El equipo encadena tres victorias de los últimos siete partidos. Hacer tres victorias seguidas es difícil. Es la segunda vez que lo hacemos en estos siete partidos», expuso.

«No habíamos sido capaces de ganar dos partidos seguidos en casa, como me dijo en la rueda de prensa el otro día y en la previa y lo conseguimos. Estamos rompiendo estadísticas y ahora hay que seguir ambiciosos, pero con ese primer objetivo cada vez más cerca y a partir de ahí pensaren otras cosas», destacó.