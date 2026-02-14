Actualidad blanquiverde
Córdoba CF-Leganés: altas, bajas y posibles onces para el duelo en El Arcángel
El equipo blanquiverde retoma la agenda de LaLiga Hypermotion con un duelo de buenas dinámicas ante el conjunto pepinero
Aterriza el Córdoba CF en la vigésimosexta estación del calendario de Liga en Segunda División, este sábado frente al Leganés en El Arcángel (14.00 horas). Retoman el circuito competitivo los de Iván Ania, tras una semana de parón obligado por la incidencia de la sucesión de borrascas que obligó a la suspensión del cruce en Ceuta -será el 25 de febrero-, al no poder garantizarse la seguridad del desplazamiento. Por tanto, frente a los pepineros aspiran los pupilos del asturiano reenganchar con la buena dinámica que arrastraban hasta la semana de paréntesis, con cinco victorias entre sus seis últimos encuentros en el casillero.
Llegan el cuadro blanquiverde de imponerse al Real Valladolid en casa, mientras que anteriormente también logró llevarse el gato al agua ante la UD Las Palmas, el Burgos, Huesca y Mirandés. Tan solo el Málaga, en mitad de esa secuencia, logró privarle del botín a los cordobeses, que asoman como novenos clasificados con 38 puntos, a dos del playoff y con una cita menos actualmente.
Enfermería y novedades
En el plano médico, tan solo tres integrantes de la primera plantilla no estarán disponibles para el duelo: Franck Fomeyem, Theo Zidane y Rubén Alves. Sí que recupera Ania a Kevin Medina, Juan María Alcedo y Alberto del Moral, los tres ya a punto para el pasado cruce frente a los ceutíes, que no llegó a celebrarse, y que acumulan ahora una semana más a la hora de afianzar sensaciones. El que no estará, pero por sanción, es Carlos Albarrán, que frente al combinado pucelano vio la quinta tarjeta amarilla de su cuenta y deberá cumplir ciclo de amonestaciones esta jornada.
En el bando contrario, el Leganés también llega al alza, como decimotercer clasificado con 32 puntos, y un colchón de siete sobre el descenso. Tan solo Ignasi Miquel, por sanción, y el lesionado Rubén Pulido no podrán participar entre los de Igor Oca, que sí recuperan nombres propios como Duk, Juan Cruz o Jorge Sáenz.
Posibles alineaciones
Con este escenario, estos son los posibles onces de ambos equipos para el choque en El Arcángel de este sábado:
- Córdoba CF: Iker Álvarez, Álvaro Trilli, Xavi Sintes, Álex Martín, Ignasi Vilarrasa, Isma Ruiz, Dani Requena, Mikel Goti, Jacobo, Carracedo y Adrián Fuentes.
- CD Leganés: Juan Soriano, Rubén Peña, Lalo, Franquesa, Marvel, Dani Rodríguez, Melero, Diawara, Juan Cruz, Duk y Óscar Plano.
El encuentro será dirigido por el árbitro pamplonés Alejandro Morilla Turrión, perteneciente al colegio navarro, con Pablo González Fuertes en el VAR.
