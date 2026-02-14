El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el triunfo ante el Leganés

El Córdoba CF se trabajó un triunfo de alto valor ante el Leganés en El Arcángel (2-1) en su regreso al circuito de LaLiga Hypermotion tras una semana de parón competitivo por el aplazamiento de su visita al Ceuta en el Estadio Alfonso Murube. Los de Iván Ania se llevaron los tres puntos, para firmar su sexto triunfo entre los siete últimos choques, merced de los goles de Adrián Fuentes y Mikel Goti. Óscar Plano, en los visitantes, recortó distancias sobre la bocina para tensar el pleito, pero no impidió la victoria blanquiverde.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Formato de Competición

La Segunda División se disputa mediante un sistema de Liga regular compuesto por 42 jornadas. Cada equipo suma puntos en función de sus resultados, que determinan la clasificación final. Al término de la fase regular, los dos primeros clasificados ascienden directamente a la Primera División. Los equipos que finalizan en tercera, cuarta, quinta y sexta posición acceden a una fase de promoción para definir la tercera plaza de ascenso. Los cuatro últimos clasificados descienden a la Primera Federación.

La temporada de LaLiga Hypermotion comenzó el 15 de agosto y finalizará el 31 de mayo. Durante este periodo se disputan 462 partidos correspondientes a la fase regular. Una vez concluida esta fase, se celebran los playoffs de ascenso, que comienzan una semana después de la última jornada y se desarrollan mediante eliminatorias a doble partido.

En cada eliminatoria, el equipo con peor clasificación en la fase regular juega como local en el partido de ida, mientras que el mejor clasificado disputa el encuentro de vuelta en su estadio. En caso de empate en el marcador global tras la prórroga, el equipo mejor clasificado avanza por ventaja deportiva.

El formato del playoff establece que el tercer clasificado se enfrenta al sexto y el cuarto al quinto en semifinales. Los vencedores disputan una final, también a doble partido. El ganador de esta final obtiene la tercera plaza de ascenso a la Primera División para la temporada 2026-2027.