El Córdoba CF 'enamora' a El Arcángel en San Valentín con un triunfo para soñar ante el Leganés

Intercambio de golpes, vértigo constante y un VAR con protagonismo decisivo para que los tres puntos se quedaran en El Arcángel. El Córdoba CF regresó del parón tras no vestirse de corto en Ceuta con el cuchillo entre los dientes y superó a un combativo Leganés (2-1) en un duelo de ritmo eléctrico, resuelto por la pegada de Adrián Fuentes y el estreno goleador de Goti. Ni el suspense tecnológico ni el arreón final visitante evitaron que el bloque de Iván Ania impusiera su verticalidad, su colmillo y su ambición para firmar un triunfo de autoridad, de esos que refuerzan candidaturas y consolidan sensaciones. Y con él, la sexta victoria entre los últimos siente compromisos de Liga, que dan para soñar con todo...

Ya sobre el terreno, el preparador asturiano apostó por el once más parecido a su alineación de gala en este tramo de la temporada. Bajo palos no se movió Iker Álvarez, ni tampoco el binomio Xavi Sintes-Álex Martín, asentado en el eje. Los cambios llegaron por el costado derecho, con el regreso de Trilli -no participó ante el Valladolid por la cláusula del miedo- como relevo natural del sancionado Albarrán. Y por la izquierda, el nuevo comodín del preparador asturiano: Diego Bri, que volvió a dejar en la banqueta a Vilarrasa y, ahora, también a Juan María Alcedo para iniciar en el flanco zurdo.

En el resto, hubo poco movimiento. Se mantuvo la dupla granadina formada por Isma Ruiz y Dani Requena en la sala de máquinas, con Mikel Goti, que ha caído de pie en El Arcángel, instalado en mediapunta. Jacobo González fue el que volvió a ser emplazado al costado izquierdo, mientras que en el resto de posiciones la receta fue la de siempre: Christian Carracedo a cargo de la banda derecha y Adrián Fuentes como referencia en punta.

Con mucha más madera que en el duelo de la primera vuelta saltó también el bloque de Igor Oca. El primer nombre propio fue el exblanquiverde Marvel, convertido en pilar de la zaga pepinera en su regreso a territorio cordobés. Después, al hispano-marroquí lo acompañaron otras tantas piezas de calado como Juan Cruz, Diawara, Rubén Peña, Melero o Dani Rodríguez.

Con todo de inicio

El arranque fue un intercambio de golpes sin anestesia. La primera acción reseñable, muy llamativa, la puso Adrián Fuentes, en un centro algo forzado de Bri que el madrileño remató de chilena y cerca estuvo de sorprender a Juan Soriano en el primer palo. Contestó a renglón seguido el Leganés, por mediación de Juan Cruz, que topó con Iker Alvárez tras una transición en velocidad en la que le ganó el pulso a Martín. Otra tuvieron los pepineros en apenas los primeros cinco minutos, tras un error en la salida de balón del meta internacional andorrano que Diawara no acertó a la hora de definir, cuando gran parte del arco andaba desprotegido.

Y a la siguiente no perdonó el Córdoba CF. Balón al espacio, carrera potente de Fuentes y recorte en una baldosa para batir a Soriano con un disparo cruzado, seco y ajustado. El VAR añadió algo de suspense a la ecuación -Morilla Turrión había invalidado la acción por un fuera de juego inicial-, pero finalmente concedió el tanto al ariete, el décimo de su cuenta particular esta temporada, entonces tras un envío exquisito de Álex Martín.

Porque el ritmo era frenético, tal y como habían anticipado ambos técnicos en la previa. Coincidían en que el duelo poco tendría que ver con el de Butarque, y en apenas un cuarto de hora quedó confirmado sobre el verde… Antes, eso sí, el conjunto de Ania ya había vuelto a asomarse con peligro: transición de banda a banda, nuevamente con Fuentes como faro, que terminó con un disparo mordido de Trilli. También la tuvo Dani Requena en esos primeros compases, definiendo a la izquierda del marco visitante.

Y es que tras la semana de parón competitivo -dada la suspensión del duelo en Ceuta-, al cuadro departamental le rebosaban las fuerzas. Intensidad en la presión, agresividad en las segundas jugadas y verticalidad cuando había espacio. Trataba de replicar el cuadro pepinero cuando podía, con Diawara encontrando metros en la medular y erigiéndose en el más incisivo en fase ofensiva, aunque sin mucho recorrido. Mientras, el reloj corría y los de El Arcángel seguían cogiendo revoluciones.

Jacobo González ensaya un disparo durante el Córdoba CF-Leganés. / A.J. GONZÁLEZ

No fue hasta algo superado el ecuador del primer acto cuando se equilibró el asunto, ligeramente, si bien la voz cantante seguía en acordes blanquiverdes. Estaba encontrando los intervalos por fuera el Córdoba CF -con tanto Bri como Trilli muy activos-, mientras que Fuentes seguía inquietando tanto en estático como al espacio y Goti manejaba los tiempos por dentro. Casi igual de fino aparecía Christian Carracedo, otro que había encontrado una auténtica autopista por el carril de Rubén Peña…

Se fue consumiendo el tiempo entre avisos constantes del 2-0, como si el partido reclamara una renta mayor para los de casa. Precisamente, en una acción bien hilvanada entre Goti y Trilli estuvo a punto de llegar ese segundo golpe, aunque el lateral gallego, ya pisando la cocina pepinera, no encontró cómplice en el área pequeña para empujarla. E insistió el carrilero cedido por el Pucela al filo del intermedio, en otra arrancada profunda hasta línea de fondo que obligó al Leganés a multiplicarse para desactivarla. Al igual que por el costado contrario, donde Bri se equivocó en la definición mano a mano ante Soriano con todo a favor... Echó el telón Fuentes, también rondando su doblete tras un buen envío al espacio de Carracedo, pero se quedó sin campo ante la media salida del arquero pepinero.

Más lucha

La segunda mitad se desperezó con un aviso serio del conjunto pepinero. Juan Cruz desbordó por fuera a Diego Bri y su carrera tensó el área cordobesista; el envío no encontró rematador por centímetros gracias a la reacción providencial de Sintes. Tras unos minutos de tanteo -más de ajedrez que de vértigo-, Jacobo volvió a probar fortuna con un latigazo desde la frontal que obligó a Soriano a achicar a media altura. Precisamente el guardameta visitante sostuvo a los suyos en ese tramo, al igual que Isma Ruiz, que apareció con el colmillo afilado para birlarle el balón a Diawara cuando el guineano ya se relamía dentro del área.

Entre tanto, el bloque madrileño trataba de recomponerse, aunque con algo de ansiedad, sobre todo en la salida de balón. Más finos andaban los cordobeses, ciertamente, que por mediación de Fuentes volvieron a tenerla clarísima para poner tierra de por medio: Carracedo la puso en boca de gol con música de ventaja y el madrileño, con media grada echando las bufandas al viento, la cruzó en exceso cuando el 2-0 parecía cantado. Agitó el banquillo Igor Oca en ese instante -en busca de aire fresco-, dando entrada a Duk y Asue para revitalizar la ofensiva.

Y justo cuando el runrún empezaba a instalarse en El Arcángel, volvió a aparecer el VAR en una acción calcada a la del primer acto. Requena soltó un misil desde fuera del área que escupió el larguero y el rechace cayó a los pies de Goti. El vizcaíno, en una baldosa, se fabricó el espacio suficiente para armar un derechazo inapelable. El asistente levantó la bandera, pero la tecnología corrigió y concedió el tanto: primera diana como blanquiverde para el «25», que empieza a dejar huella.

Los futbolistas del Córdoba CF celebran la diana de Goti en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Un desenlace frenético

Movió ficha también Ania de inmediato, retirando a los dos goleadores de la tarde -Adrián Fuentes y el propio Goti- para dar entrada a Diego Percan y Adilson Mendes. Sin embargo, el primer efecto lo provocaron las permutas visitantes. En una transición veloz, Asue rozó el tanto madrileño, aunque no llegó al envío de Duk al segundo palo. En esa secuencia de recién llegados, más nítida la tuvo aún Percan, que en una acción en velocidad perdonó tras haber superado a Juan Soriano, cruzándola en exceso.

Para entonces, seguían lloviendo ocasiones y seis minutos más añadió el navarro Morilla Turrión al reloj, aunque tan solo uno necesitó el Óscar Plano para encender la mecha del suspense. El madrileño cazó una acción embarrada en el corazón del área y soltó un latigazo violento, directo a la madera, que terminó alojado en la escuadra ante la impotencia local en pleno descuento...

Tampoco se encogió el Córdoba CF con el mazazo. Es más, precisamente lo contrario. Se lanzó el conjunto de Iván Ania en busca de bajar la persiana con una tercera diana -que acabó llegando, invalidada por fuera de juego de Adilson Mendes-, pero no le hizo falta. Amagó un par de veces el Leganés antes del pitido, otra carrera dejó Percan y los tres puntos, lo verdaderamente nuclear, se quedaron en El Arcángel en el regreso a la rueda competitiva tras una semana de extraño paréntesis climatológico.