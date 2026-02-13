Iván Ania no se fía del Leganés: "Va a ser un partido totalmente distinto al que jugamos allí"

De vuelta al ruedo. Tras una semana de parón forzoso, reconecta este sábado el Córdoba CF con la agenda de Liga en Segunda. Lo hace sabiendo ya su fecha de cruce frente al Ceuta -el 25 de febrero-, pero con una prueba de igual calado enfrente, aunque más inmediata: frente al pujante Leganés en El Arcángel, a partir de las 14.00 horas. Y quiere allí Iván Ania dar continuidad a la dinámica que arrastraban sus pupilos hasta el temporal: «Siempre digo que para cumplir los objetivos, tienes que ser muy sólido como local. Estamos teniendo mejores números de visitante que de local. Ganar esa solidez es fundamental. Si queremos escalar en la clasificación, a como visitante tenemos que añadirle lo de jugar en El Arcángel. Hay muchos equipos que nos plantean distintas cosas de jugar como local o visitante. Éste, va a ser un partido totalmente distinto al que jugamos allí», afirmó el técnico tras la sesión de este viernes.

En la pomada por todo

Porque un total de 14 días separarán el duelo ante el combinado pepinero con la última muestra califal, que data del 31 de enero frente al Valladolid, por lo que recuperar la tensión parece la primera consigna con la que el asturiano ha venido instruyendo a su plantilla esta semana. «Intentamos, con el partido con el filial, simular un poco los esfuerzos. Luego, afrontamos la semana con cargas normales, días de descanso... El fin de semana posible se nos hizo raro estar viendo los partidos en televisión sin esa adrenalina de que, al siguiente día, juegas tú. Desde el punto de vista físico, es positivo, nos ahorramos el riesgo de lesiones. Desde el punto de vista competitivo, estás con un partido menos», explicó.

Eso sí, pese al avance del resto del campeonato, los de blanquiverde se presentan en la jornada 26 a tan solo dos puntos del playoff y, además, con la opción de colarse en él de cumplir en los compromisos pendientes hasta la visita a territorio norteafricano… «El último partido que jugamos en casa, contra el Valladolid, sabíamos que ganando dormíamos en playoff, pero podía no ser definitivo. La clasificación no es real hasta que juguemos todo. Tenemos que mirar partido a partido, tenemos que pensar ahora en el Leganés, que es un equipo que nos lo va a poner muy difícil», valoró.

Sergi Guardiola y Dani Requena pugnan por el esférico en la sesión de este viernes. / ccf

Y es que el primer escollo en ese camino será un Leganés que ha dado con la fórmula para despegarse de la zona baja desde el aterrizaje de Igor Oca en el banquillo de Butarque. Como decimotercero aparece el conjunto madrileño, que viene de imponerse al Granada y con ello firmar cuatro victorias entre sus últimas seis actuaciones. «Espero un partido distinto al que nos encontramos en Leganés, en el entrenador, en ese momento, acababa de coger el equipo. Nos jugaron muy directo, no es el equipo que pude ver en las jornadas siguientes. Vienen en una dinámica más positiva de la que estaban entonces, han incorporado un par de jugadores, aunque han perdido alguno importante... Los dos últimos partidos fuera de casa perdieron, pero en casa están siendo sólidos. Respecto a lo que vimos en la primera vuelta, ahora son más combinativos, menos directos», avisó.

«Por plantilla, es de las mejores de la categoría. Tienen la capacidad de poder firmar a Dani Rodríguez, que venía de jugar muchos años con el Mallorca en Primera División. Tienen muchos jugadores que el año pasado estuvieron en Primera... Están en una dinámica más positiva que cuando nos enfrentamos a ellos en la jornada 17», añadió.

Rubén Alves, aún al margen

Finalizó el asturiano haciendo un breve repaso del estado de la enfermería, en la que se mantienen tres nombres propios: Franck Fomeyem, Theo Zidane y, algo más cerca de volver, Rubén Alves. «No está entrenando todavía con el grupo, no está haciendo el cien por cien, hace alguna tarea. Todavía no está», admitió respecto al último, visiblemente contrariado.

«Están evolucionando según los plazos que se estaban esperando. A Theo todavía le falta, se calculaba un tiempo largo, cercano a los tres meses, lleva dos y poco. Sobre Fomeyem, dependemos de las sensaciones que él vaya teniendo. Está claro que parecía que iba a ser una lesión pequeña que se fue alargando. Vamos a ver cuándo puede estar, pero creo que en breve no será», apuntó.