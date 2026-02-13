Actualidad blanquiverde
Igor Oca, entrenador del Leganés: “El Córdoba CF es un equipo terriblemente complejo”
El técnico pepinero catalogó el duelo en El Arcángel como “importantísimo” y avisó de los peligros de un cuadro califal “valiente”
«No nos podemos esconder». Esa fue la primera consigna de Igor Oca, técnico del Leganés, en vísperas del cruce entre el combinado pepinero y el Córdoba CF en El Arcángel, este sábado a partir de las 14.00 horas. Una cita con la que los de blanquiverde aspiran a mantener la buena dinámica de resultados previa al parón por el temporal -no se celebró el cruce en Ceuta, que tendrá lugar finalmente el 25 de febrero- y, en clave contraria, con la que el bloque madrileño pretende seguir poniendo tierra de por medio respecto a los puestos de descenso. «Tenemos que ir partido a partido, pero ser competitivo contra este tipo de equipos, como el Córdoba CF, te da a entender que puedes tener su nivel. Es un equipo terriblemente complejo. Son partidos clave para generar confianza y vincular la ilusión. Es un partido fundamental para nosotros», aseguró el preparador.
Una propuesta menos conservadora
Eso sí, si Iván Ania ya avisaba desde la previa que esperaba un encuentro «totalmente distinto» al de la primera vuelta, en latitudes leganenses la lectura es directamente la opuesta: «El rival sigue teniendo las mismas cualidades de ser valiente, proactivo con balón, que genera ventajas para poder progresar. Tuve dos entrenamientos y ahora hemos tenido dos meses para plasmar nuestras ideas, eso me hace tomar decisiones más acertadas. Teníamos muchísimas bajas en ese partido, diez si no recuerdo mal, y ahora tenemos a disposición muchos más jugadores gracias al buen trabajo de todos y eso aumenta la competencia».
«Me centro en el partido del Córdoba CF. Si encontramos la continuidad en cuanto a resultados, veremos. Somos valientes y vamos a plantear un partido competitivo, como hemos hecho siempre».
