Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF-Leganés

Se reincorpora el Córdoba CF al calendario de Liga en Segunda División con una prueba de nivel al frente, este sábado, a partir de las 14.00 horas, frente al pujante Leganés en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Quiere en casa hacerse fuerte el equipo de Iván Ania, que tras una semana de paréntesis competitivo -tras el aplazamiento del duelo en Ceuta, que se celebrará el 25 de febrero- asoma por la agenda con la idea de mantener el mismo compás que llevaba hasta el parón.

Como viene siendo habitual esta temporada, el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga Hypermotion podrá verse a través de múltiples plataformas. La emisión principal correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, poseedores destacados de los derechos televisivos del campeonato. Asimismo, el partido estará disponible en otros operadores nacionales como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Por su parte, el grupo MásMóvil también ofrecerá la retransmisión mediante sus distintas marcas: Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el ámbito local, PTV Telecom continuará distribuyendo la señal a través de Zapi, accesible mediante suscripción mensual.

Pedro Ortiz y Sergi Guardiola pugnan por el esférico en un entrenamiento. / ccf

Engancharse al 'playoff'

En la parcela clasificatoria, el bloque blanquiverde reconecta con el calendario a tan solo dos puntos de la zona noble. Un total de 38 puntos suman los califas -novenos y con una cita menos-, que de cumplir en los cruces venideros, así como el reprogramado en suelo ceutí, dependen de sí mismos a la hora de hacerse un sitio entre los seis primeros de LaLiga Hypermotion. La racha actual, que aspira a retomarse, avala precisamente esa idea: cinco triunfos entre las seis actuaciones más recientes.

También anda especialmente entonado el propio Leganés, que parece haber dado con la tecla tras el desembarco de Igor Oca en el banquillo de Butarque. El conjunto pepinero suma cuatro triunfos en sus últimos seis compromisos, habiendo dejado atrás las urgencias de la zona de descenso para instalarse, al menos actualmente, en la media tabla de la categoría de plata. Suman 32 puntos, como decimoterceros clasificados, los pupilos del vizcaíno, que llegan de imponerse al Granada en casa, aunque ceder en sus dos últimas salidas: ante el Burgos y el Castellón. Por lo que querrán tomarse la reválida.

El encuentro estará a cargo del colegiado pamplonés Alejandro Morilla Turrión, adscrito al colegio navarro, con Pablo González Fuertes en el VAR.