El Córdoba CF reabre su candidatura a todo frente al Leganés en El Arcángel

Tras varias fechas de pausa obligada por el temporal -entre evaluación, descanso y trabajo interno-, el Córdoba CF vuelve a engancharse este sábado al pulso de LaLiga Hypermotion con un objetivo nítido en la cabeza: retomar exactamente el punto donde lo dejó. Y es que la suspensión del encuentro ante el Ceuta en el Alfonso Murube, que finalmente tendrá lugar el próximo 25 de febrero, frenó en seco a un bloque califal que llegaba lanzado en todos los sentidos, después de imponerse a dos recién descendidos como Las Palmas y Valladolid y, entre tanto, firmar cinco victorias entre sus últimas seis comparecencias que lo habían catapultado a la pomada por la zona noble.

No parece extraño, por tanto, que sea precisamente esa inercia la que tratarán de reactivar ahora los de Iván Ania ante el Leganés en El Arcángel (14.00 horas) en su vuelta oficial al ruedo tras casi dos semanas de paréntesis, competitivo y meteorológico.

El 'playoff', aún a tiro

La clasificación, además, no penaliza la causa. Porque con un partido menos, el Córdoba CF asoma como noveno con 38 puntos, a todavía solo dos de la marca del playoff, delimitada actualmente por Las Palmas (40). La ecuación es sencilla: si cumple en sus próximos compromisos -incluido el aplazado- depende de sí mismo para instalarse entre los seis primeros.

Eso sí, en lo más inmediato, el preparador asturiano ya advirtió en la previa que el choque de este sábado «será totalmente distinto» al de la primera vuelta en Butarque, saldado con un monólogo de posesión califal, aunque sin goles (0-0). Y el contexto lo confirma: si el cuadro cordobés persigue consolidar ese asalto a la zona noble, entre los de Igor Oca se compite con urgencias algo más terrenales, como es el propósito de alejarse definitivamente de la zona de descenso a Primera Federación...

Adilson Mendes protege el esférico durante un entrenamiento de esta semana. / ccf

Ciertamente, el Leganés ha encontrado la receta para estabilizarse bajo la mano del entrenador vizcaíno. Cuatro triunfos en sus seis encuentros más recientes lo avalan, sin ir más lejos. Llega tras imponerse al Granada en casa, aunque sus dos últimas salidas -Castellón y Burgos- se saldaron sin premio. Aún así, se mantiene como el séptimo mejor visitante de la categoría, con una traducción inmediata en la tabla: ya anda por la decimotercera plaza, con 32 puntos y siete por encima del descenso.

El bloque madrileño, además, aterriza en Córdoba con un parte de altas considerable respecto al duelo de ida. Recupera efectivos importantes como el exblanquiverde Marvel Garzón, Duk, Jorge Sáenz o Juan Cruz. No estarán, en cambio, el sancionado Ignasi Miquel ni el lesionado Rubén Pulido.

El tablero de Ania

En clave local, la enfermería tampoco condiciona el plan como semanas atrás. Iván Ania solo pierde por sanción a Carlos Albarrán y por lesión a Fomeyem, Rubén Alves y Theo Zidane. Con ese panorama, se espera un once reconocible...

Pocas dudas hay en portería, donde Iker Álvarez sigue más que asentado. En el eje, más de lo mismo, donde la pareja Xavi Sintes-Álex Martín atraviesa un momento especialmente dulce en cuanto a rendimiento. En el lateral derecho, todo apunta al regreso de Álvaro Trilli ante la ausencia de Albarrán, mientras que en el perfil izquierdo se concentra el debate, con varias alternativas sobre la mesa: Ignasi Vilarrasa, que arrastra tres convocatorias sin minutos, y Juan María Alcedo, ya recuperado, se disputan el puesto. Con Diego Bri, en la recámara.

Juan María Alcedo realiza un golpeo de balón en una sesión de trabajo. / ccf

Por la medular, Isma Ruiz ejercerá de ancla, acompañado por Dani Requena en la construcción. Por delante emerge otro dilema: Jacobo o Mikel Goti para la mediapunta. El cedido por la Real Sociedad dejó buenos detalles ante el Valladolid; el madrileño, por jerarquía y continuidad, sigue siendo uno de los pilares del asturiano, con la opción añadida de escorarse al costado izquierdo.

Ahí encaja -o choca- la figura del propio Bri, cuyo crecimiento reciente le sitúa como otro candidato para el extremo izquierdo. Menos dudas habrá en la derecha, donde Carracedo ha echado raíces. Y en punta, pese al doblete de Sergi Guardiola frente a los pucelanos, se espera a Fuentes.