Córdoba CF-Leganés: Morilla Turrión, árbitro del partido

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al pamplonés Alejandro Morilla Turrión (Pamplona, 1999), adscrito al colegio navarro, para dirigir el compromiso correspondiente a la jornada 26 de LaLiga Hypermotion que medirá al Córdoba CF con el Leganés este sábado (14.00 horas) en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Se disputará ya conociendo la fecha de celebración del duelo en Ceuta, reprogramado para el próximo 25 de enero (19.00 horas), tras su aplazamiento por la indicendia del temporal.

Un perfil en crecimiento

A sus 26 años, Morilla Turrión transita por su primera temporada en el fútbol profesional tras un recorrido progresivo y sostenido: dos campañas en Segunda Federación, otras dos en Primera Federación y el salto este curso a la categoría de plata. En ese trayecto acumula 65 partidos oficiales, con un registro disciplinario de 302 amonestaciones -una media de 4,65 por encuentro- y ocho expulsiones, lo que arroja un promedio de 0,12 cartulinas rojas por choque.

En cuanto a resultados, su estadística presenta 30 victorias locales, 22 empates y 13 triunfos visitantes, un reparto que dibuja una tendencia relativamente equilibrada, aunque con ligero sesgo hacia el factor campo.

Además, no será la primera vez que coincida con el Córdoba CF. Ya dirigió a los de Iván Ania en la quinta jornada del presente campeonato, en la derrota ante el Andorra en el Nou Estadi Encamp (3-1). En cambio, no existen precedentes con el Leganés.

En la sala VOR estará el gijonés Pablo González Fuertes, de 45 años, como encargado del videoarbitraje.