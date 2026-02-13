Actualidad blanquiverde
Carlos Alcaraz 'se hace del Córdoba CF' en Baréin
Nasser bin Hamad Al Khalifa, miembro de la familia real, presidente del Comité Olímpico y beneficiario directo de Infinity Sports Venture, propietaria de la entidad blanquiverde, recibe al campeón del Open de Australia
La marca Córdoba CF toma repercusión internacional, más allá del propio fútbol. Nasser bin Hamad Al Khalifa, miembro de la familia real de Baréin, comandante de la Guardia Real, presidente del Comité Olímpico de Baréin y director del Consejo Supremo para Juventud y Deportes, recibió este jueves en el país del golfo Pérsico a Carlos Alcaraz, al que entregó una camiseta del Córdoba CF como uno de los regalos que intercambiaron ambos durante la visita del español al país. Previamente, el número uno de la lista ATP había presenciado los test de pretemporada de Fórmula Uno en el Circuito Internacional de Sakhir, en donde saludó a los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sáinz. Nasser bin Hamad Al Khalifa es beneficiario directo de Infinity Sports Venture, fondo de inversión que respalda a Unión Futboística Cordobesa SAD, propietaria del Córdoba CF.
"Superestrella del tenis"
Nasser bin Hamad Al Khalifa, representante del rey de Baréin, Hamad bin Hamad Al Khalifa, junto al jeque Khalid bin Hamad Al Khalifa, "recibieron a la superestrella del tenis y número uno mundial masculino, el español Carlos Alcaraz", según informaron diversos medios del golfo Pérsico. El jeque Khalid publicó fotos de la visita de Alcaraz en sus redes sociales oficiales con el siguiente mensaje: «Es un honor recibirle en su segundo país, Baréin, campeón", en referencia al tenista murciano.
GDN (Gulf Daily News), periódico de amplia difusión en varios países del golfo Pérsico, se hizo eco de la visita del tenista español a los príncipes de Baréin, haciéndose eco de los posts emitidos por los representantes de la familia real bareiní en sus redes sociales, destacando la imagen de Nasser bin Hamad Al Khalifa entregando una camiseta del Córdoba CF con la publicidad de Bahrain Victorious al reciente campeón del Open de Australia.
Hace un año, visita de Tebas
Hace poco más de un año, en diciembre del 2024, Javier Tebas, presidente de LaLiga, emitió un mensaje en la red social X en el que agradecía "la sólida apuesta que están realizando" los representantes de Baréin en el Córdoba CF y en LaLiga.
Además, Tebas informaba de que se había reunido con los propietarios de la entidad blanquiverde "con el objetivo de seguir trabajando juntos para acercar LaLiga a los aficionados" del país del golfo Pérsico y "contribuir al desarrollo del fútbol". El mensaje del presidente de la patronal del fútbol español iba acompañado de una fotografía en el que se le veía junto al príncipe Nasser bin Hamad Al Khalifa.
