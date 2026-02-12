«Ojalá llegue el 30 de junio y me vea habiendo ascendido a Primera División con el Córdoba CF»

Jacobo González (Madrid, 1997) habla del futuro con la misma naturalidad con la que pisa el área. Entre goles, protagonismo y una conexión total con Iván Ania -«como un padre», admite sin rodeos-, el madrileño ya se imagina vestido de blanquiverde más allá de junio. Hay contactos para su renovación, sí, pero el escenario que tiene marcado en rojo va por otro carril: «Ojalá llegue el 30 de junio y me vea habiendo ascendido a Primera División». Porque si el Córdoba CF da el salto, confiesa, su continuidad será automática. Ambicioso, asentado en la ciudad -y acérrimo tanto de la Mezquita-Catedral como de la Judería- y sintiéndose importante como nunca, el atacante no esquiva los cantos de sirena que llegaron desde Oviedo, repasa su día a día en el club y, sobre todo, reafirma dónde tiene puesto el punto de mira: en triunfar en El Arcángel.

Importante en el equipo

PREGUNTA: Cada vez que anota un gol, lo celebra de forma acrobática. ¿Tiene algún significado?

RESPUESTA: No, realmente no. Es algo que llevo haciendo desde pequeño. Que recuerde, desde prácticamente los diez años, hago la voltereta cada vez que hago un gol. Es una tontería, surgió a raíz de ponerme en la playa a hacer el tonto con mis hermanos, hacer un poco el loco y, al ver que era algo que se me daba bien, que es algo llamativo, pues decidí tomarlo como celebración.

P: Hace casi un año, después del triunfo ante el Tenerife en El Arcángel, comentaba que «no había dado el nivel esperado» a su llegada . ¿Cree que ha conseguido dar ese paso adelante?

R: Creo que el fútbol va de rachas. He tenido rachas muy buenas, pero muy malas también. Ahora mismo, estoy en un momento bueno. Me siento importante en el equipo, que creo que es lo principal. ¿Que si hemos visto al mejor Jacobo? Es posible que por rachas, como comentaba. En momentos sí, en otros, puede que no. Quizá es lo que me mata un poco, el no tener esa continuidad en el nivel.

¿Que si hemos visto al mejor Jacobo? Es posible, por rachas. Quizá es lo que me mata un poco, el no tener esa continuidad en el nivel.

P: Se le están atragantando los lanzamientos de penalti últimamente…

R: Es algo curioso, es cierto. Tengo mucha confianza tanto en mi golpeo como en la decisión de dónde tirar los penaltis, pero es verdad que, al menos en los dos últimos, no he estado acertado. El primero, ante el Leganés, sí creo que fue error mío, no lo tiré bien. El segundo, ante Las Palmas, creo que es un paradón del portero. De cara a siguientes penaltis, tendremos que ver si soy yo el lanzador, si lo es otro… Es cuestión de confianza.

Jacobo González, jugador del Córdoba CF, junto a los banquillos de El Arcángel. / Ramón Azañón

El Real Oviedo y su renovación

P: El Real Oviedo trabajó para hacerse con su fichaje durante el pasado mercado invernal. ¿Cómo vivió esos momentos?

R: Siempre es bueno y bonito que un equipo de superior categoría esté interesado en ti. Es cierto que yo estoy un poco fuera de esas informaciones, porque son cosas que llevan los representantes, aunque parezca un tópico. Esas conversaciones nunca fueron conmigo, directamente. No puedo decir gran cosa, porque ni lo sé, aunque obviamente, hablaron.

P: Finalmente, no se efectuó la operación porque la oferta oviedista no satisfizo las pretensiones del Córdoba CF. Usted, al menos a nivel personal, ya había alcanzado un acuerdo allí, ¿no?

R: Es cierto que todos tenemos claro que el salto era a superior categoría, no iba a irme a ningún lado que no fuera, digamos, para mejorar. Entonces, en la conversación que tengo con el Córdoba CF, estamos todos de acuerdo en que la parte deportiva que hay ahora mismo aquí, es ambiciosa. Todos creemos que podemos hacer grandes cosas. El objetivo es claro, son los 50 puntos, pero todo lo que podamos mirar hacia adelante, es bonito.

Estoy encantado de estar aquí, de hecho, si el equipo está en Primera División renuevo automáticamente, tengo contrato. Ojalá tenga que quedarme aquí en el Córdoba CF el año que viene.

P: Usted acaba contrato al finalizar la presente temporada. ¿Ha habido algún contacto para su renovación?

R: Sí que ha habido contacto, ha habido conversaciones con mi representante. Conmigo, como digo, personalmente no se trata ese tema. Pero sí, reconozco que ya ha habido algún contacto.

Reconozco que ya ha habido algún contacto para mi renovación en el Córdoba CF.

En el trato cercano

P: Ya son dos años en Córdoba. ¿Cómo se siente en la ciudad?

R: A nivel de equipo, estoy encantado, me siento querido, importante, encajo mucho con el perfil del club y entrenador. Con la ciudad, también. Estoy cerca de mi casa, se me acogió de primeras, de forma increíble. La gente de aquí es como suele ser en Andalucía, en Córdoba, que es increíble. Yo estoy encantando, no puedo ponerle otro adjetivo.

P: ¿Cómo es el Jacobo del día a día? ¿Tiene algún hobby o afición?

R: Soy una persona muy tranquila, quien me conoce lo puede decir. Muy casero, aunque se haya escuchado por ahí que ‘si estoy más pendiente del golf que del fútbol’... Me gusta mucho el golf, en mis ratos libres voy a jugar, me relaja, me hace salir un poco de la rutina. También juego al ordenador, pero tampoco demasiado. Leo, pero igual, tampoco demasiado. Sí que me gusta mucho ver series, películas, también veo mucho fútbol.

He jugado toda la vida en el Real Madrid, soy seguidor, obviamente, pero sobre todo veo Segunda División. Bastante más que Primera, ciertamente.

P: Entiendo que ya le ha dado tiempo para hacer turismo por la ciudad. ¿Hay algún sitio que le guste especialmente, o que le impactase cuando lo conoció?

R: No hay ningún sitio concreto con el que diga ‘me quedo con él’, pero, personalmente, siempre que traigo a alguien de visita, o viene mi familia, pues toda la zona de la Judería, me la pateo entera. Yo allí, soy uno más. He conocido a gente de Córdoba que conocía menos sitios de aquí que yo (ríe). Me gusta mucho el conocer, el visitar, ver, preguntar y probar restaurantes, sitios nuevos… En ese aspecto, considero que me he nutrido mucho de todo lo que es la ciudad y lo que ofrece a los que estamos aquí.

Suena a tópico, pero la Mezquita-Catedral me sorprendió en exceso. Cogí un free-tour y, sinceramente, es de las mejores experiencias que he podido tener. Creo que te pierdes gran parte de la esencia de lo que es si no te la explican bien. Es preciosa, ya de primeras, pero se tiene que conocer su historia. Cada vez que viene alguien nuevo, es una parada obligatoria. He ido ya unas tres veces, por lo menos (ríe).

Jacobo González, junto a un balón en la grada de Tribuna de El Arcángel. / Ramón Azañón

P: Esta temporada le hemos visto jugar en casi todas las posiciones del campo. Extremo, mediapunta, delantero e incluso el otro día, ante el Valladolid, en el lateral.

R: Hace unos años yo decía que, el ser polivalente, a veces es bueno y a veces puede ser malo. En ocasiones, o juegas en todos lados; o no lo haces en ninguno. En mi caso, tengo la suerte de que es lo primero. Yo estoy encantado, siempre que el entrenador confíe en mí, da igual en la posición que sea, yo voy a tirar para adelante. Evidentemente, todos tenemos gustos por alguna posición, pero creo que soy un tío cumplidor, estoy concentrado todo el partido y puedo rendir en cualquier posición.

Es difícil decir dónde me siento más cómodo. Toda la vida he jugado de extremo, pero quizá, con los años, me voy sintiendo más mediapunta. Creo que mi posición perfecta, o la más cómoda para mi estilo, sería esa clase de extremo que se mete por dentro, con un lateral abierto que te permite tener algo más de libertad para despegarte de banda, moverte.

La ambición, por bandera

P: En mitad de la dinámica actual y con el playoff tan cerca, ¿se respira ese ambiente de ilusión en el vestuario?

R: En el vestuario se respira ambición. Yo, en estas cosas, también soy muy claro: soy ambicioso. Siempre que tenga algo cerca, voy a ir a por ello. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Tiene mucho mérito lo que estamos haciendo, tanto como para que nos creamos que podemos hacer cosas grandes. Los pies en el suelo, el objetivo es claro, pero en el momento en el que lo tengamos medio cerca, hay que aspirar a todo.

Estamos siendo muy protagonistas, muy superiores a muchos rivales… Hay que ser ambicioso, eso no lo negociamos.

P: Tres fichajes en el mercado invernal ha hecho el club, precisamente enfocados en potenciar la plantilla de cara a ese objetivo.

R: Sí, totalmente. Todos han subido el nivel, la competitividad del equipo ha aumentado. Somos una plantilla muy amplia, hace que todos estemos enchufados. Sinceramente, creo que ha subido bastante el nivel.

P: A nivel individual, ¿cómo le gustaría acabar esta campaña? ¿Y en lo colectivo?

R: Mi objetivo personal es claro, que es mejorar las cifras del año pasado. Creo que fueron buenas, muy buenas, pero a nivel de goles, puedo dar un pasito más. Lo tengo ahí, a mano, queda mucha temporada.

Ojalá llegue el 30 de junio y me vea habiendo ascendido a Primera División, así te lo digo, sinceramente. Para eso hay que hacer las cosas muy bien, queda mucho, el objetivo lo tenemos claro, esos 50 puntos, pero a partir de ahí... En esto hay momentos buenos y malos, lo que debemos hacer es tener los pies en la tierra, pero tener muy claro todo.

La temporada está buenísima, si terminase ahora mismo, ya sería algo espectacular lo que se ha hecho, por lo que en caso de no alcanzar ese playoff, tampoco creo que debiéramos pensar que ha salido mal la cosa.

Ojalá llegue el 30 de junio y me vea habiendo ascendido a Primera División, así te lo digo, sinceramente.

P: Se comenta mucho el buen ambiente del vestuario este año. ¿Con quién o quiénes considera que tiene más afinidad?

R: Con el que más afinidad tenía, sin ninguna duda, era Carlos Isaac, que se me ha escapado, nos lo han quitado… (bromea). Es curioso, porque es un vestuario en el que no hay grupos, es un equipo en el que todos vamos a una, eso es algo difícil de ver muchas veces hoy en día. Por afinidad, quizás soy más cercano a Iker Álvarez, que es con quien voy a jugar al golf.

Jacobo González, jugador del Córdoba CF, en El Arcángel. / Ramón Azañón

P: Y hace poco Jan Salas, precisamente un reciente compañero suyo, ahora de vuelta en Mallorca tras romper su cesión, ha sufrido una grave lesión. ¿Cómo sentó en el plantel aquella noticia?

R: Pues mira, es un palo gordo, mucho. Él es un chaval espectacular, luchador, al que le encantaba trabajar. Ha estado pasando una mala situación aquí, de no poder jugar, que al final es lo que queremos todos. Él siempre seguía trabajando, poniendo buena cara. Es un tío diez. Es una pena que le venga esto y, además, tan joven. Por lo menos, le ha llegado estando en su casa y quizás así es un poco más llevadero, dentro de lo que cabe.

P: ¿Y cómo es su relación con Iván Ania?

R: Iván Ania, para mí, es como un padre. Futbolísticamente, es la persona que más me ha dado, sin ninguna duda. No puedo decir nada más que buenas palabras hacia él. Deseo que le vaya bien siempre, a él y a todo su cuerpo técnico, porque, de verdad, me han ayudado una barbaridad. Tenemos una gran relación, muy buena.

Iván Ania, para mí, es como un padre. Futbolísticamente, es la persona que más me ha dado, sin ninguna duda.

P: Fichó procedente del Alcorcón, tras el ascenso del Córdoba CF a Segunda. ¿Cómo se gestó su llegada?

R: Ya había habido contactos en otras etapas, pero yo estaba en Segunda División y, por entonces, el Córdoba CF no terminaba de arrancar del todo. Lo principal fue una llamada de Iván Ania, me convenció de que éste era el sitio. Yo a él lo conocía bien, sabía cómo jugaba, encajamos mucho. A partir de ahí, la decisión fue fácil, muy sencilla. El club estaba muy interesado, el míster también y yo tenía muchas ganas de venir. Fue fácil.

P: En la grada, sobre todo últimamente, también se aprecia esa ilusión que comentas que se vive dentro del vestuario, ¿lo notan en el campo?

Noticias relacionadas

R: No se les puede pedir nada, nos están dando todo. Se nota en cada desplazamiento, que viene un montón de gente. Yo, personalmente, cada vez que salgo a El Arcángel se me sigue poniendo la piel de gallina con la gente, con el himno. Que sigan animando, confiando en nosotros y tengan claro que la temporada ya está siendo buenísima, los necesitamos para que aprieten con nosotros. Que confíen en el equipo, que vamos a dar todo por ellos.