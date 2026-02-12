Los jugadores del Córdoba CF Íker Álvarez y Mikel Goti se rodean de cordobesismo

Íker Álvarez y Mikel Goti vivieron este jueves una de esas tardes que, a buen seguro, no olvidarán. El portero y el mediapunta del Córdoba CF asistieron a un acto programado de la entidad blanquiverde con uno de sus patrocinadores para firmar autógrafos y hacerse fotos con cientos de seguidores cordobesistas. Y como suele ocurrir casi siempre en estos casos, las mejores previsiones se desbordaron. Las colas tomaron dimensiones considerables pero para nada supuso un contratiempo para los aficionados blanquiverdes, que esperaron pacientemente su turno para poder departir, aunque fuera tan sólo unos segundos, con sus ídolos.

Íker Álvarez y Mikel Goti, con jóvenes cordobesistas. / Victor Castro Fernández

Momentos felices

Ídolos que, en alguno de los casos, apenas llevan días vistiendo la camisola blanquiverde, como es el caso del vizcaíno Mikel Goti. El jugador de la Real Sociedad, feliz de que su equipo de origen esté a un paso de la final de Copa, experimentó que también la pasión que se vive en la ciudad por el Córdoba CF es enorme. Por su parte, Íker Álvarez, andorrano llegado el pasado verano del Villarreal, vive una campaña casi perfecta, ya que además del buen momento del equipo, él ha tomado la titularidad, arrebatada a Carlos Marín.