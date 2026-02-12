Actualidad blanquiverde
Los jugadores del Córdoba CF Íker Álvarez y Mikel Goti se rodean de cordobesismo
El andorrano y el vizcaíno firman autógrafos en el centro de Córdoba a cientos de aficionados
Íker Álvarez y Mikel Goti vivieron este jueves una de esas tardes que, a buen seguro, no olvidarán. El portero y el mediapunta del Córdoba CF asistieron a un acto programado de la entidad blanquiverde con uno de sus patrocinadores para firmar autógrafos y hacerse fotos con cientos de seguidores cordobesistas. Y como suele ocurrir casi siempre en estos casos, las mejores previsiones se desbordaron. Las colas tomaron dimensiones considerables pero para nada supuso un contratiempo para los aficionados blanquiverdes, que esperaron pacientemente su turno para poder departir, aunque fuera tan sólo unos segundos, con sus ídolos.
Momentos felices
Ídolos que, en alguno de los casos, apenas llevan días vistiendo la camisola blanquiverde, como es el caso del vizcaíno Mikel Goti. El jugador de la Real Sociedad, feliz de que su equipo de origen esté a un paso de la final de Copa, experimentó que también la pasión que se vive en la ciudad por el Córdoba CF es enorme. Por su parte, Íker Álvarez, andorrano llegado el pasado verano del Villarreal, vive una campaña casi perfecta, ya que además del buen momento del equipo, él ha tomado la titularidad, arrebatada a Carlos Marín.
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias
- Gordos, chicos y picantones: estos son todos los puestos de caracoles para la temporada 2026 en Córdoba
- María Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar del Río, renuncia a su acta tras casi 27 años en el Ayuntamiento