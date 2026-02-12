Córdoba CF, CD Leganés y El Arcángel: sólo falta Arcediano Monescillo

El Leganés regresa este sábado a El Arcángel para enfrentarse al Córdoba CF. Ha pasado una década desde la última vez lo hizo. Entonces, ganó el equipo pepinero en el coliseo ribereño y se metió en posición de ascenso directo para no abandonarla ya en toda la Liga, logrando así el primer ascenso en su historia a Primera División en aquella 2015-16.

El Leganés apeó al Córdoba CF de los puestos de ascenso

Se metió el Leganés en esa posición para sacar al Córdoba CF de Oltra, posición a la que ya no regresaría en toda la Liga, y a punto estuvo de no meterse siquiera en puestos de play off de ascenso. Un “quítate de ahí que me pongo yo” de manual. Pero aquel 30 de enero del 2016 se disputó una locura de partido, una “rareza del fútbol”, como se definía en la crónica de aquel 2-3 para los madrileños. “Lo que ocurrió en El Arcángel fue un encuentro extraño, sobre todo por la actitud errática de Arcediano, que se equivocó para ambos, aunque si se apura podría decirse que casi más en contra de los pepineros. El mérito del polémico manchego es que a pesar de su actuación ninguno de los dos pudo decir que perdió o ganó por él”. Así rezaba la crónica de aquel encuentro en el que el colegiado de Puertollano debió solicitar al CTA un plus de productividad ante el intenso arbitraje que desplegó. No desquició a nadie, sin embargo.

Penaltis, amarillas, expulsiones...

Al borde del descanso, el manchego pica y pita penalti de Bustinza -con amarilla- sobre Florin Andone (1-0). Tras empatar Szymanowski para los pepineros, el árbitro del partido vuelve a señalar un penalti para los locales: de nuevo Bustinza -con segunda amarilla y correspondiente roja- sobre De Tomás (2-1). A seis minutos del final, penalti de Razak sobre Peña, con roja directa para el portero blanquiverde (2-2). Como Oltra había agotado ya los cambios, Luso Delgado se tuvo que poner bajo palos. A un minuto del final, segunda amarilla a Héctor Rodas, que también se tuvo que marchar antes de tiempo a la ducha. Y ya en los últimos instantes del encuentro, Omar Ramos, desde 35 metros, lanza una falta y el balón bombeado sobre el travesaño se lo come Luso Delgado sin remisión. Tres expulsiones, tres penaltis, ocho cartulinas amarillas adicionales… El concierto de Arcediano Monescillo fue de los que hacen época, pero nadie le miró.

Luso Delgado, actuando como portero, se lamenta del gol de la victoria pepinera, obra de Omar Ramos, en El Arcángel. / SÁNCHEZ MORENO

Hoy, posiblemente, sería diferente, viendo cómo soplan los vientos de quejas arbitrales. Siempre los hubo, pero ahora parece producirse un cierto contagio con los lamentos de seguidores de equipos grandes y se tira de cierta conspiradora contra el equipo propio. Arcediano, como algún otro colegiado señalado en esta temporada incluso por el propio Iván Ania, sería un serio candidato a engrosar la lista negra de enemigos de lo blanquiverde, sólo habría que recordar su última actuación ante los blanquiverdes, en Cádiz, con aquel gol anulado a Obolskii por el VAR. De 25 partidos en los que ha intervenido el manchego con el equipo de El Arcángel, el Córdoba CF sólo ha ganado 6. De esos 25 encuentros, 15 se celebraron en el coliseo ribereño, de los que sólo cinco finalizaron con victoria local. De la cifra se deduce que de los otros 10 encuentros, jugados como visitante por el Córdoba CF, el conjunto blanquiverde sólo ganó en una ocasión. En las 15 temporadas en las que ha pitado el manchego en Segunda ha dado para todo: en la 2012-13, pero en Copa, mostró también 10 amarillas y expulsó a Gaspar Gálvez en la prórroga disputada en Sabadell (0-1).

Doble expulsión en Elche

En el Murcia-Córdoba CF de la 2013-14 también mostró una decena de amonestaciones y pitó dos penaltis, uno a favor de cada equipo (2-2). En el Elche-Córdoba CF de aquella misma temporada 2015-16, expulsó a Deivid en el minuto 12 por un penalti siendo último defensor, y también a Jean Paul Pineda (2-1). También hay encuentros en los que el Córdoba CF encontró a un amigo, como un Córdoba CF-Alcorcón (3-1), en el que los alfareros sufrieron dos expulsiones y fueron castigados con dos penaltis, ambos transformados por Abel Gómez.

Arcediano amonesta a Víctor Pérez en el Córdoba CF-Leganés del 30 de enero del 2016, en El Arcángel. / SÁNCHEZ MORENO

Por lo tanto, después de ver cómo bajan las aguas arbitrales en esta temporada, lo único que faltaría en el regreso del Leganés a El Arcángel una década después para enfrentarse al Córdoba CF es que el CTA nombrara a Arcediano Monescillo, de nuevo, como árbitro del encuentro. Entretenidos iban a estar todos.