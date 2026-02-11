Trilli, lateral del Córdoba CF: “Afrontamos el partido en Leganés como si hubiésemos jugado la última jornada”

El Córdoba CF celebró este miércoles el primero de sus entrenamientos preparatorios del encuentro de la próxima jornada, que le ha de enfrentar en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel al CD Leganés (sábado, 14.00 horas). Para comentar el estado de la plantilla blanquiverde, tanto de cara al encuentro frente al conjunto pepinero como para evaluar su situación tras la suspensión de su encuentro en Ceuta, pasó por la sala de prensa del coliseo ribereño Trilli, llegado en el mercado invernal al conjunto cordobesista en calidad de cedido para sustituir la marcha a Polonia de Carlos Isaac.

Cláusula 'del miedo' ante el Valladolid

Después de no poder jugar contra el Valladolid por una cláusula de su contrato, el lateral gallego afronta el duelo de este sábado "con mucha ilusión. El otro día no pude participar por esa cláusula contra el Valladolid, pero pude ver desde fuera el ambiente y esa unión entre entre equipo y afición, que es un pilar fundamental si queremos estar ahí, y la verdad que con muchas ganas ilusión de jugar en el estadio y con ese valor de la afición", aseguró el futbolista.

Trilli, en la sala de prensa del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. / VÍCTOR CASTRO

Trilli comentó que su llegada al Córdoba CF "ha sido muy buena, la verdad que es un club, es un un grupo de personas increíbles, me han acogido muy bien, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, y en ese sentido estoy muy arropado y muy contento", y ahora tendrá que competir por el puesto con Carlos Albarrán. "Está claro que la competencia entre todos los jugadores dentro del equipo es sana, y un jugador como Carlos, con todo lo que es él aquí, pues seguro que yo lo haré mejor a él y él me hará mejor a mí en esa competencia", opinó el gallego.

También se le preguntó al nuevo jugador del Córdoba CF si Iván Ania le pidió algo en especial. "Nada, me pide que que intente dar mi mejor nivel, que muestre mis cualidades con el equipo, que me asocie, que llegue al área, que pise el área rival, que me asocie con los compañeros bien por dentro. Sobre todo, lo que nos pide a cada jugador es que disfrutemos compitiendo y dando nuestra mejor versión".

El parón de Ceuta

Una de las dudas que se le plantearon a Trilli sobre el parón obligado por la suspensión del encuentro en el Alfonso Murube es si esa ausencia de competición puede afectar al Córdoba CF, el sábado, ante el Leganés. "No, ni mucho menos, no creo que en una semana puedas perder ritmo de competición. Sí es verdad que hemos estado trabajando igual todos los días, esta semana, y afrontamos el partido de Leganés preparados como si hubiésemos jugado el fin de semana", aseguró.

Trilli, en el Gran Canaria, en el único partido jugado hasta ahora con la camiseta del Córdoba CF. / LOF

Posteriormente, Trilli habló sobre sus primeros días como jugador blanquiverde y sus sensaciones con el entorno. "Me han mostrado, sobre todo, mucho mucho apoyo desde fuera. La gente se ve que está involucrada con el equipo y que despierta esa ilusión en el equipo, despierta esa ilusión en la gente, y nada, la verdad que muy cariñosa y muy cercana en ese sentido".

También habló el lateral derecho del Córdoba CF sobre el rival, un Leganés que "no ha tenido un buen comienzo, pero al final es un equipo recién descendido, con una gran plantilla, se han reforzado bien en invierno, creo, y tenemos que afrontar el partido con la máxima seriedad y dar lo mejor de nosotros si queremos conseguir la victoria".

Finalmente, Trilli habló sobre sí mismo y sobre el objetivo de este Córdoba CF para la 2025-26. "Soy un lateral con un gran recorrido, y sé que el Córdoba es un equipo valiente, asociativo, que le gusta correr hacia adelante, y, claro, también tienes que correr hacia atrás, está claro. Y en ese ida y vuelta, creo que puedo darle mucho al equipo", opinó sobre su juego, mientras que el objetivo "a corto plazo es Leganés, vamos día a día partido a partido, y el principal objetivo ahora son los cincuenta puntos. A partir de ahí, pues ya volveremos a hablar y os contaré mis expectativas".