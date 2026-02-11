Los rivales del Córdoba CF también se quejan al Comité Técnico de Árbitros

Un club o una afición sin polémica arbitral debe pertenecer a un deporte muy diferente al fútbol. Y el Córdoba CF no está exento, ya que a inicios de la presente temporada ya mandó una misiva al Comité Técnico de Árbitros. El equipo blanquiverde disputaba la jornada 3 de Liga en el José Zorrilla y el vizcaíno Etayo Herrera (y su VAR) perjudicó, a entender del club blanquiverde los intereses deportivos del equipo. Así, el Córdoba CF pidió explicaciones con una consulta formal al Comité Técnico de Árbitros tras lo acaecido en el encuentro que empató a cero goles en el campo del Real Valladolid.

El Córdoba CF, de nuevo pionero

Las quejas se centraron en el gol anulado en el minuto 64 de partido, cuando tras una larga jugada de disputas por el balón y de pases, Jacobo marcó el tanto que significaba el 0-1 en el marcador. Dos minutos más tarde, el VAR avisó al colegiado del encuentro, Etayo Herrera, de que tenía que revisar la jugada. Entonces pudieron verse unas imágenes en las que se apreciaba que, 17 segundos antes de marcar Jacobo, Théo Zidane golpeaba el balón con el brazo izquierdo en una pugna por el esférico. El árbitro decidió entonces anular el tanto.

Etayo Herrera analiza la jugada del gol anulado al Córdoba CF. / Liga Hypermotion

La del Córdoba CF fue la primera queja formal de un club en esta temporada 2025-26, pero ni mucho menos fue la única. En la jornada 13, disputada a principios de noviembre, el Almería caía en el Alfonso Murube de Ceuta por 3-2. La UD Almería mandó entonces un escrito al Comité Técnico de Árbitros para pedir explicaciones por “las actuaciones arbitrales que está padeciendo esta temporada y que entiende han influido en las tres derrotas sufridas por el equipo en LaLiga Hypermotion”, aseguró el club indálico en un comunicado.

El Almería y el Granada, en noviembre

El Almería proseguía afirmando en aquella nota que "de manera más concreta la entidad almeriense quiere que se le den argumentos sobre el controvertido penalti señalado por el colegiado navarro, Morilla Turrión”.

Pérez Hernández, en el centro de la imagen, antes del Granada-Córdoba CF de este curso. / Francisco Fernández

”En el Almería no se entiende cómo se puede señalar un máximo castigo cuando el balón no está en juego dentro del área, y en la misma dos jugadores, Bonini y Anuar, se agarran mutuamente, forzando su caída este último”, proseguía el comunicado, que añadía que “tampoco se explica cómo el VAR no advierte nada en esta jugada que es clara”. La UD Almería, en su comunicado, añade que "mantiene un gran respeto por el colectivo arbitral y por la integridad de la competición, y considera que la transparencia y la coherencia en la aplicación del reglamento son esenciales para garantizar la igualdad entre todos los competidores”.

Dos jornadas después del Almería era el Granada el que mandaba su correspondiente queja por escrito al CTA tras un encuentro contra el Córdoba CF, precisamente, en el que Pérez Hernández mostró inicialmente la roja a Carlos Isaac tras detener un contragolpe de Álex Sola y, a instancias del VAR, se desdijo en su decisión inicial.

Oleada de quejas en febrero

Desde entonces, y durante dos meses y medio, las quejas de los clubs contra algunos arbitrajes han sido más o menos con sordina. Más que quejas han sido lamentos tras sentirse perjudicados por decisiones puntuales. Pero en quenas diez días de febrero, el buzón de reclamaciones del CTA se ha llenado.

Álvaro Moreno Aragón, en el centro, árbitro que centró las críticas de Ania y otros entrenadores en esta temporada. / Lof

Comenzó enviando su misiva el Málaga tras su visita a Anduva, en donde Moreno Aragón pitó a Carlos Puga un discutible penalti a favor del equipo jabato que decantó la balanza a favor de los locales.

Otro que compró sellos para su correspondiente carta fue el Real Valladolid tras su visita al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel y la expulsión de Juric tras aquella acción con Adri Fuentes, en lo que el club pucelano consideraba “el último de los incomprensibles arbitrajes” sufridos en varias jornadas.

El Málaga, 'beneficiado' y 'perjudicado'

En la última jornada disputada, en la que el Córdoba CF guardó obligado descanso por la borrasca Leonardo, hubo no pocas quejas. La Cultural Leonesa emitió un comunicado con carta al CTA, obviamente, en el que afirmaba que “resulta especialmente preocupante la falta de coherencia en la aplicación del reglamento según el escenario. Una situación que genera una sensación evidente de trato desigual. Queremos dejar claro que esta valoración no pretende servir como justificación, ya que el equipo es plenamente consciente de su responsabilidad y continuará trabajando con rigor para mejorar su rendimiento”. Una supuesta falta a Dotor evitó el empate culturalista cerca del minuto 80 al ser anulado por De Ena Wolf un gol aparentemente legal a los visitantes.

El árbitro Alonso de Ena Wolf, durante un encuentro. / El Periódico de Aragón

También en esta última jornada se ha producido otra queja del Albacete a los árbitros. En un escrito enviado al CTA recuerda que ha mostrado "en diversas ocasiones" su "inquietud ante decisiones adoptadas en diversos partidos". El club manchego cita "el penalti cometido sobre Lazo en Zubieta, la mano que no se decretó en el Nuevo José Zorrilla y que hubiese supuesto penalti a nuestro favor. Y, obviamente, el gol anulado en Riazor a Víctor Valverde” por el colegiado del encuentro, Mallo Fernández, “decisión que nos resulta muy difícil de comprender”, tras la disputa de la última jornada. Así, la nota del Albacete informa de que “nada más finalizar el partido, desde el club, se trasladó al CTA nuestro malestar ante esta y otras decisiones del colegiado del encuentro” ante el Deportivo de La Coruña, “que entendemos son incompatibles con el trato equitativo que se debe mantener hacia los dos equipos".

Quejas incluso por vídeo

El último en quejarse al Comité Técnico de Árbitros fue el Real Zaragoza, que tras su empate local ante el Eibar de la pasada jornada quiso “expresar el tremendo malestar que existe dentro en el Real Zaragoza tras la expulsión de nuestro jugador Jawad El Yamiq durante el pasado fin de semana en el encuentro que disputamos ante el Éibar en nuestro estadio”. “Durante el día de ayer, y siguiendo con el procedimiento ordinario, realizamos una serie de comunicaciones ante los órganos competentes para expresar nuestro malestar y quejarnos formalmente ante lo que creemos que fue una decisión arbitral errónea”, informaba el club maño que, en este caso, se ahorró la tinta, ya que innovó y emitió un comunicado en vídeo grabado por su director general, Fernando López.

Noticias relacionadas

Con el Real Zaragoza se puede afirmar que ya son la mitad de los clubs de la Liga Hypermotion los que han remitido algún tipo de queja al Comité Técnico de Árbitros, siendo el más madrugador el Córdoba CF. Una de las excepciones es el Leganés, próximo rival del Córdoba CF, que tanto el año pasado en Primera -con motivos, quizá para ello- como en al actual campaña, aún no ha levantado la voz ni ha protestado por ningún arbitraje.