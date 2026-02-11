El Ceuta-Córdoba CF se disputará el 25 de febrero

El encuentro de la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion que debió disputar el domingo 8 de febrero a las 16:30 horas en el Estadio Alfonso Murube entre el AD Ceuta FC y el Córdoba CF y que fue oficialmente aplazado como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Leonardo, se celebrará finalmente el miércoles, 25 de febrero, a las 19:00 horas, en el mismo escenario.

Demasiado riesgo

La decisión de aplazamiento fue adoptada en su día tras la solicitud formal presentada por el Córdoba CF, que alegó la imposibilidad de garantizar un desplazamiento seguro tanto para la expedición deportiva como para sus aficionados. El club blanquiverde subrayó que las conexiones marítimas entre Algeciras y Ceuta, pieza clave para este tipo de desplazamientos, estaban sujetas a cancelaciones o restricciones severas por el fuerte temporal de viento y lluvia, lo que incrementaba considerablemente los riesgos de traslado.

Iván Ania, durante un entrenamiento en El Arcángel. / ccf

Desde LaLiga se comunicó que la seguridad de jugadores y seguidores era la prioridad, y en ese contexto se atendió la petición del Córdoba CF para reprogramar el choque. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), junto con LaLiga, se encargó de fijar definitivamente la nueva fecha del encuentro.

Según el calendario oficial acordado por los organismos competentes, el partido finalmente se disputará el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas. Esta reubicación no sólo altera la dinámica deportiva de ambos equipos, sino que también modifica la preparación física y estratégica de los clubes en un tramo decisivo de la temporada. La cita será clave para las aspiraciones tanto de Ceuta, que ocupa plazas medias en la tabla de Segunda División, como para el Córdoba CF, que pelea por una plaza de play off e incluso tiene a tiro una de las plazas de ascenso directo a Primera División.

Margen suficiente entre el Almería y el Andorra

El aplazamiento se enmarcó en una jornada afectada por diversos episodios meteorológicos extremos en España, donde la borrasca Leonardo generó alertas, inundaciones y cancelaciones en múltiples sectores, incluyendo el transporte y otras competiciones deportivas. En Andalucía, en especial, se registraron lluvias intensas y vientos fuertes que obligaron incluso a suspender otras actividades públicas y desplazamientos, con autoridades pidiendo prudencia a la población.

Requena, durante la visita al Andorra en el Nou Estadi Encamp. / lof

En el Córdoba CF, el aplazamiento del encuentro fue recibido con un punto de alivio deportivo, ya que permite al equipo que entrena Iván Ania ganar unos días adicionales para recuperar efectivos lesionados antes de afrontar los siguientes compromisos de la temporada. Algunos jugadores que arrastraban problemas físicos podrían llegar reforzados al choque frente al Leganés tras este descanso forzoso.

Ceuta, sin preferencias

Por su parte, el AD Ceuta FC, que no presentó preferencia sobre la reprogramación y dejó la decisión en manos de LaLiga, afronta esta modificación de calendario con la necesidad de mantener el ritmo competitivo en un tramo de liga donde cada punto puede ser determinante.

El aplazamiento del Ceuta–Córdoba CF se suma a una tendencia reciente de interrupciones y cambios de fechas en el fútbol español a causa del clima, una circunstancia que ha obligado a reorganizar varias jornadas tanto en Segunda División como en otros niveles de las competiciones nacionales.

A pesar de ello, dicho aplazamiento no afectará tanto como podía pensarse al ritmo competitivo del Córdoba CF. En la jornada 27, el equipo de Iván Ania visitará el sábado 21 al Almería a las 18:30 horas, mientras que en la jornada 28 recibirá en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel al Andorra el lunes, 2 de marzo, a las 20:30 horas. Así, el Córdoba CF tendrá cuatro días de distancia entre el Almería y el Ceuta y cinco días entre el enfrentamiento al conjunto caballa y al del Principado.