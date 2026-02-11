«Sin el aprendizaje del año pasado en el Córdoba CF, no estaría teniendo este nivel»

El pasado reciente vuelve a llamar a las puertas de El Arcángel, con nombre propio. Marvel Antolín Garzón (Casablanca, 2003) regresa este sábado, a partir de las 14.00 horas, al escenario donde dio un salto decisivo en su carrera, en dirección al fútbol profesional -y que ha mantenido-, aunque lo hará desde la otra orilla, defendiendo los colores de un Leganés en el que, sostiene, ha logrado «sentirse importante». Apenas unos meses después de cerrar su etapa como blanquiverde, el actual central pepinero vuelve cargado de memoria, experiencia y gratitud -«sin el aprendizaje del año pasado en el Córdoba CF, no estaría teniendo el nivel que estoy teniendo», afirma-, especialmente por la huella que dejó en él Iván Ania, aunque con un objetivo claro: salir de Córdoba con los tres puntos bajo el brazo.

Entre la nostalgia y la ambición, el zaguero retorna al que fue su hogar, aunque ahora con la intención de conquistarlo y previniendo a sus nuevos compañeros: «en El Arcángel, como siempre, espera una guerra».

Una temporada de «aprendizaje»

PREGUNTA: Hace apenas una temporada vestía la camiseta del Córdoba CF, ahora, este sábado vuelve a El Arcángel, pero defendiendo los intereses del Leganés. ¿Cómo afronta este regreso?

RESPUESTA: Me hace ilusión. Estoy contento por poder volver a El Arcángel, por poder regresar allí, donde estuve hace un año, y también por poder volver a los que eran mis compañeros. Tengo muchas ganas, siendo sincero.

P: Fue un año de mucho aprendizaje como blanquiverde, entiendo.

R: Totalmente, fue un año de crecimiento y de muchísimo aprendizaje. Me quedo con lo positivo de la temporada. Todo lo que me llevé de Córdoba me está viniendo bien a día de hoy y tengo claro que también seguirá siendo así de cara a futuro. Fue un año importante en ese aspecto.

P: ¿Se le hará extraño volver, pero como rival?

R: Hasta que no me vea en la situación, no lo sabré realmente, pero lo he pensado. Sí, desde luego que imagino que sí, que se me hará algo raro volver allí, pero esta vez como rival. Tengo claro que no es lo mismo defender El Arcángel que atacarlo, como ahora me toca en este caso (ríe).

P: ¿En el Córdoba CF, cómo vivió esas rotaciones en la titularidad?

R: Yo siempre me pongo a disposición del entrenador, tanto durante mi etapa en Córdoba como ahora, y siempre. El entrenador consideraba en ciertos momentos que, por ejemplo, debía jugar de lateral; en otros, que debía hacerlo de defensa central. Siempre estuve agradecido al míster por darme la confianza, fuera en el lugar que fuera. Lo que él consideraba, lo que me encargaba, es lo que siempre trataba de hacer.

Lo más importante es el bien del equipo, no lo individual. Hubo momentos en los que jugué menos, pero si el míster consideraba entonces que no debía jugar, o sí hacerlo, como muchas otras veces pensó que debía hacerlo, estaba bien hecho. Todo era por el bien del equipo.

Marvel, el segundo por la izquierda de la fila superior, antes de su debut con el Córdoba CF ante el Elche. / lof

Aún ligado al Córdoba CF

P: ¿Cómo era trabajar a las órdenes de Iván Ania?

R: Fue una buena experiencia. Lo dije al llegar a Córdoba: la metodología del entrenador, del club, ese estilo de juego, me venían bien para mi forma de entender el fútbol. El presionar alto, tener el balón… Es un tipo de juego que a mí, personalmente, es el que más me gusta. Luego pueden salir las cosas mejor o peor, pero era un escenario que a mí me venía muy bien.

Iván Ania es muy cercano. Es un entrenador muy cercano, que siempre mantiene un ambiente distendido, hace bromas, se ríe, pero luego, cuando llega el momento, a la hora de los entrenamientos o del partido, es un técnico con mucho carácter: exige siempre el máximo de ti. Eso es bueno para nosotros, para los futbolistas, para dar el cien por cien y alcanzar nuestra mejor versión.

P: ¿Suele seguir al Córdoba CF?

R: Sí, intento siempre buscar algún hueco para ver los partidos. Suelo seguir al Córdoba CF y a mis antiguos compañeros. El otro día, por ejemplo, estuve con Theo Zidane; sigo hablando con él. También tengo buen trato con Adilson Mendes y, aunque ya no estén, tengo contacto con Jude Soonsup-Bell y Álex Sala. Les tengo mucho cariño a todos. Conmigo, personalmente, se portaron muy bien; me abrieron las puertas desde el primer día que pisé Córdoba.

P: ¿Se llevó consigo algún momento, o anécdota, que recuerde todavía con cariño de su estancia en el club?

R: Me quedo con todos y cada uno de los momentos. Quizá, por concretar en alguno específico, me quedaría con el día de mi debut, ante el Elche en el Martínez Valero, o cuando debuté en El Arcángel.

P: ¿Cómo fue la decisión de cerrar su etapa en el Real Madrid para dar el salto a Butarque?

Su salida del Real Madrid

R: Bueno, un año antes, justo para ir a Córdoba, ambas partes consideramos que ya en el Real Madrid Castilla mi etapa había finalizado, llevaba dos años, había sido titular… Considerábamos que lo mejor era salir cedido al fútbol profesional, eso hicimos, con rumbo al Córdoba CF.

Después, tras volver a Valdebebas, pensamos lo mismo. Yo ya no estaba para seguir en el Castilla y se llegó a un acuerdo, salí al Leganés. Aquí está como director deportivo Andrés Pardo, con el que coincidí durante mi etapa en el Real Madrid y es una persona con la que tengo mucha confianza. Me llamó y el proyecto me convenció desde el primer día, así que fuimos a por ello. Contento y orgulloso del paso que dimos.

Marvel, durante un encuentor de LaLiga Hypermotion con el Leganés. / CD LEGANÉS

P: En el Leganés, está teniendo protagonismo y continuidad.

R: Estoy muy contento, sí. Es cierto que se están dando las cosas como se tendrían que dar, estoy teniendo continuidad. Estoy siendo, a mi forma de ver, importante para el equipo. Eso sí, tengo claro que, sin el aprendizaje del año pasado en el Córdoba CF, no estaría teniendo el nivel que estoy teniendo esta temporada en Leganés. Queda mucho por mejorar, tengo margen por alcanzar todavía, de eso también soy consciente.

P: ¿Y qué partido espera el próximo sábado?

R: Ya lo veremos, pero imagino que será una guerra, como siempre es en El Arcángel. El objetivo que tenemos, claro está, es llevarnos los tres puntos, aunque sea contra mi anterior equipo. Trabajamos día a día para dar nuestra mejor versión y eso esperamos hacer este sábado.