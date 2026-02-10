Tiempo de examen en El Arcángel: el Córdoba CF reevalúa su fondo de armario en busca del 'playoff'

El momento de reivindicarse. Tras una semana de parón forzado por la suspensión del duelo ante el Ceuta en el Alfonso Murube -inicialmente fijado para el pasado domingo a las 16.15 horas y aún a la espera de nueva fecha-, el Córdoba CF de Iván Ania entra en una fase de la temporada propicia para evaluar fondo de armario. Y es que con el objetivo del playoff ya verbalizado desde el club y con la clasificación en términos favorables, se abren ahora escenarios para que la segunda unidad, los recién regresados de la enfermería y varios nombres con menor protagonismo, eleven su aportación en este tramo tan señalado del curso.

Guardiola coge ritmo… y Ortiz pierde

En ese sentido, uno de los casos más evidentes es el de Sergi Guardiola. El punta manacorí venía lanzado tras firmar un doblete decisivo ante el Real Valladolid en El Arcángel (3-1), castigando la inferioridad numérica pucelana y reforzando el impulso blanquiverde hacia la zona noble, aunque el frenazo por el temporal ha mitigado ese efecto. Con tres tantos desde diciembre —todos decisivos—, sus goles han aportado seis puntos directos, también con un tanto en el descuento ante el Mirandés en Mendizorroza. Cerrada la ventana invernal, está llamado a ganar peso ofensivo, ya sea como referencia junto a Adrián Fuentes o incluso actuando por detrás, en funciones de enlace.

En el lado opuesto aparece Pedro Ortiz. El centrocampista arrancó el año con presencia, pero ha ido perdiendo sitio tras el regreso de Isma Ruiz y la reconfiguración de la medular, ahora con Mikel Goti ocupando una de las plazas interiores. El balear, ciertamente, no ha alcanzado la regularidad del tramo final del pasado curso y sus números reflejan ese descenso: 14 partidos, 10 como titular, y 688 minutos de competición.

Dalisson, de fijo a revulsivo

Trayectoria similar describe Dalisson de Almeida. Su irrupción en octubre aportó desequilibrio y energía a una dinámica entonces atascada, enlazando titularidades desde la jornada 8 hasta la 19, con apenas dos excepciones. Desde entonces, su papel se ha reducido a 81 minutos repartidos en cuatro encuentros, sin la mordiente inicial. Aun así, mantiene cifras relevantes: dos goles y dos asistencias.

Con el regreso de Adilson Mendes a la ecuación, además de la versatilidad de Diego Percan para actuar en banda, la competencia en los costados podría pasar peajes...

Dalisson de Almeida recibe instrucciones de Iván Ania en el Córdoba CF-Valladolid. / A.J. GONZÁLEZ

Los que regresan del dique seco

El parón también beneficia a quienes vuelven de lesión. Kevin Medina, Juan María Alcedo, Alberto del Moral y Rubén Alves afrontan semanas clave para recuperar terreno. El malagueño Medina, que arrancó el curso con galones, ha quedado relegado a un papel residual desde noviembre (53 minutos), condicionado por una sanción y dos lesiones leves. Alcedo, tras una larga recuperación por su hombro, reapareció con aire fresco en un lateral izquierdo castigado por las bajas, aunque volvió a arrastrar molestias, concretamente desde la cita en Huesca, obligando a su nuevo paso por el taller. Ahora, junto a Ignasi Vilarrasa -tres convocatorias consecutivas sin minutos-, peleará por un flanco zurdo aún sin dueño.

Del Moral también regresa tras el golpe en el costado ante el Málaga. Su impacto, de momento, es limitado para una cesión trabajada con insistencia en verano: 429 minutos y cuatro titularidades. Y Alves, después de casi dos meses fuera, encara el reto más complejo: competir por un puesto en una zaga donde el binomio Álex Martín–Xavi Sintes atraviesa un excelente momento, pese a que el hispano-brasileño fue pieza clave para Ania cuando estuvo disponible.

Obolskii, otra nueva oportunidad

Cierra el abanico Nikolai Obolskii. Por segundo invierno consecutivo, el ruso esquivó la salida sobre la bocina -con destino casi cerrado a la Cultural Leonesa- y cumplirá contrato hasta julio. Sus números reflejan una aportación mínima: 36 minutos en Liga, sin goles. Es más, tan solo Adilson Mendes, que redebutó hace dos jornadas en Gran Canaria, suma menos que él en el primer equipo...

Así que, con el calendario apretándose y el objetivo del playoff en el horizonte más inmediato que se recuerda en lo que va de curso, estos meses podrían suponer esa última reválida para convencer a Ania y a El Arcángel.