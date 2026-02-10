Fede Vico, ex del Córdoba CF, abandona el Pontevedra 48 horas después de su fichaje

La etapa de Fede Vico en el Pontevedra ha sido tan breve como inesperada. Apenas 48 horas después de hacerse oficial su incorporación al conjunto gallego, el atacante cordobés y ex del Córdoba CF ya es historia en Pasarón. Un movimiento relámpago, cerrado fuera de mercado y pensado para reforzar al equipo pontevedrés hasta final de temporada, que ha terminado desactivándose casi de inmediato por iniciativa del propio futbolista.

Y es que el desenlace se produjo a última hora del lunes, cuando el club gallego comunicó que el acuerdo alcanzado días antes quedaba sin efecto «por causas ajenas a la entidad». Un escueto mensaje, acompañado de una referencia poco habitual en este tipo de anuncios -«mandamos mucha fuerza al jugador en estos momentos»- que apuntaba directamente a una situación personal delicada, sin entrar en más detalles. Tanto es así que ni siquiera llegó a tramitarse su ficha federativa como jugador granate.

Un refuerzo a medio camino

La llegada de Vico a Pontevedra se había producido el viernes, ya con el mercado invernal cerrado, como solución de emergencia para cubrir la baja de Tiago Rodríguez, lesionado de gravedad en la rodilla y descartado hasta la próxima campaña. El cordobés incluso estuvo presente en Pasarón durante el reciente duelo ante el Real Madrid Castilla, aunque, lógicamente, sin llegar a vestirse de corto.

Hasta su fugaz periplo por el combinado dirigido por Rubén Domínguez, el atacante se encontraba sin equipo tras rescindir en enero su contrato con el Ibiza, también en Primera Federación, donde había participado en 16 encuentros -diez de ellos como titular- en el Grupo 2 de la categoría. Antes, había pasado por el Eldense y el Alcorcón, sin demasiada continuidad.

Fede Vico, durante un encuentro con la UD Ibiza. / ud ibiza

De El Arcángel a Europa

Formado en la cantera del Córdoba CF, Vico fue una de las joyas más prometedoras de El Arcángel a comienzos de la pasada década. Debutó con el primer equipo en la 2010-11 y, tras consolidarse, dio el salto al Anderlecht en la 2012-13, en una operación que lo llevo directo desde la categoría de plata a competiciones europeas.

De hecho, más allá de este episodio, el cordobés acumula una trayectoria amplia en el fútbol profesional. Supera los 200 partidos en Segunda División y ronda el medio centenar en Primera, cifras que avalan un recorrido notable, aunque algo irregular, desde su salida del Córdoba CF en la temporada 2014-15, tras el descenso en la élite. Desde entonces, su carrera le ha llevado por destinos como Albacete, Lugo, Granada, Leganés o incluso el exótico Asteras Tripolis griego. Y ahora, un paso casi de puntillas por el Pontevedra.