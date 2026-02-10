Duro golpe para Jan Salas tras su regreso a Mallorca: el ex del Córdoba CF se rompe el cruzado

El fútbol vuelve a cruzarse de la peor manera en el camino de Jan Salas. El natural de Sabadell, que durante el primer tramo del curso militó en el Córdoba CF en calidad de cedido por el Mallorca, ha sufrido una grave lesión de rodilla que le apartará de los terrenos de juego durante lo que resta de campaña y, previsiblemente, también de los primeros compases de la próxima pretemporada.

Así lo confirmó el propio club balear mediante un escueto comunicado oficial, en el que detalló que el futbolista padece una «rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, producida durante el entrenamiento del pasado domingo». El jugador queda ahora a la espera de valorar los pasos a seguir, en función de la evolución y de las decisiones médicas que adopte la entidad bermellona.

Mensajes de apoyo desde El Arcángel

Una vez conocida la gravedad de la lesión, el Córdoba CF tampoco tardó en pronunciarse para trasladar su apoyo al que fuera su futbolista hasta hace apenas unas semanas. «Desde el Córdoba CF queremos mandar a Jan Salas toda nuestra fuerza y mucho ánimo. Estamos contigo», expresó el club a través de sus canales oficiales, evidenciando el vínculo aún reciente con el mediocampista catalán.

Y es que Salas había regresado a Mallorca hace apenas unas fechas, tras romperse su cesión en El Arcángel en el último día del pasado mercado invernal. Su reincorporación al equipo dirigido por Jagoba Arrasate se produjo con la intención de disputar el tramo final de campeonato, aunque el infortunio se cruzó en su camino antes incluso de volver a vestirse de corto.

Como blanquiverde, la experiencia del canterano mallorquín a las órdenes de Iván Ania fue breve y con escaso protagonismo. En Liga, apenas disputó cuatro encuentros, solo uno como titular, acumulando 115 minutos de competición. A ese balance se sumó la participación en el duelo copero de Cieza, que acabó con la eliminación del conjunto cordobesista.

Jan Salas, en el Cieza-Córdoba CF de Copa del Rey. / lof

Su última aparición

Es más, su última actuación con la camiseta blanquiverde se remonta al triunfo ante el Burgos en El Arcángel, en la primera cita del año, cuando participó durante nueve minutos. Su salida fue, de hecho, el único movimiento en capítulo de bajas en la jornada final del mercado de invierno, una ventana en la que tampoco fructificó la posible marcha de Obolskii rumbo a la Cultural Leonesa. Junto a Salas, la única otra despedida en la primera plantilla califal fue la de Carlos Isaac, traspasado al Widzew Lodz polaco tras el pago de su cláusula.

En ese sentido, el contratiempo resulta especialmente cruel si se atiende al contexto. El mediocentor había debutado este curso en Primera División, participando en las dos primeroas jornadas de Liga con el Mallorca -antes de formalziar su cesión-, y afrontaba ahora un nuevo de intento reenganche competitivo tras su periplo en Córdoba. Sin embargo, ahora aborda un largo proceso de recuperación.