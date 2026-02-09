Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un árbitro de LaLiga Hypermotion que se hacía pasar por Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una prostituta

El colegiado, asturiano y de 33 años de edad, habría coaccionado a la víctima en la localidad de Gijón, exhibiendo una falsa placa identificativa

Imagen de archivo de un árbitro asistente en un partido de fútbol.

Imagen de archivo de un árbitro asistente en un partido de fútbol. / PIXABAY

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

Un árbitro asturiano de fútbol, actual colegiado en LaLiga Hypermotion -categoría en la que compite el Córdoba CF-, ha sido detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta, a la que habría intimidado haciéndose pasar por agente de la Policía Nacional. Los hechos se habrían producido en Gijón, donde el acusado, de 33 años, contrató inicialmente los servicios de la mujer antes de obligarla, presuntamente, a mantener relaciones sexuales sin abonar cantidad alguna, valiéndose de amenazas vinculadas a su supuesta condición policial.

Según ha avanzado El Comercio, diario local gijonés, durante el registro domiciliario practicado tras la detención, los agentes localizaron uniformes y distintivos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y la Policía Local, así como una placa identificativa que habría sido exhibida a la víctima para reforzar la coacción. El investigado habría llegado a advertirle de la apertura de una supuesta investigación por encontrarse, presuntamente, en situación irregular en España.

La investigación policial permanece abierta y se centra ahora en esclarecer si existen otros episodios similares que no habrían sido denunciados por miedo por parte de posibles afectadas. El procedimiento judicial ya se tramita en un juzgado de instrucción de Gijón, donde el detenido está siendo investigado por agresión sexual, coacciones y usurpación de funciones públicas.

Las diligencias corren a cargo en estos momentos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría gijonesa.

Fachada de la Comisaría de Policía de Gijón.

Fachada de la Comisaría de Policía de Gijón. / EFE

