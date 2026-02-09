Actualidad blanquiverde
Detenido un árbitro de LaLiga Hypermotion que se hacía pasar por Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una prostituta
El colegiado, asturiano y de 33 años de edad, habría coaccionado a la víctima en la localidad de Gijón, exhibiendo una falsa placa identificativa
Un árbitro asturiano de fútbol, actual colegiado en LaLiga Hypermotion -categoría en la que compite el Córdoba CF-, ha sido detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta, a la que habría intimidado haciéndose pasar por agente de la Policía Nacional. Los hechos se habrían producido en Gijón, donde el acusado, de 33 años, contrató inicialmente los servicios de la mujer antes de obligarla, presuntamente, a mantener relaciones sexuales sin abonar cantidad alguna, valiéndose de amenazas vinculadas a su supuesta condición policial.
Según ha avanzado El Comercio, diario local gijonés, durante el registro domiciliario practicado tras la detención, los agentes localizaron uniformes y distintivos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y la Policía Local, así como una placa identificativa que habría sido exhibida a la víctima para reforzar la coacción. El investigado habría llegado a advertirle de la apertura de una supuesta investigación por encontrarse, presuntamente, en situación irregular en España.
La investigación policial permanece abierta y se centra ahora en esclarecer si existen otros episodios similares que no habrían sido denunciados por miedo por parte de posibles afectadas. El procedimiento judicial ya se tramita en un juzgado de instrucción de Gijón, donde el detenido está siendo investigado por agresión sexual, coacciones y usurpación de funciones públicas.
Las diligencias corren a cargo en estos momentos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría gijonesa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura
- «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»
- Dos barrios de Córdoba se reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso
- Imágenes impactantes desde el aire: viviendas casi sumergidas por la crecida del Guadalquivir tras el temporal en Córdoba