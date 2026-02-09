El Córdoba CF logra explotar económicamente el ascenso al fútbol profesional

El respiro que dio la competición al Córdoba CF con el aplazamiento de su encuentro previsto en el Alfonso Murube ante el Ceuta ha conseguido, entre otras cosas, realizar un balance del reciente mercado invernal de fichajes, cerrado para el conjunto blanquiverde con un aparente overbooking en el vestuario, ya que Iván Ania dispondrá de 26 jugadores (25 de ellos con ficha profesional) para los cuatro meses y pico –play off mediante- que restan de competición.

"Crecimiento sostenido" del Córdoba CF

El pasado jueves, el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, valoró de una manera “muy positiva” el balance del mercado invernal de fichajes, ya que a su juicio, el Córdoba CF ha “potenciado el nivel competitivo de la plantilla y hemos mantenido la línea de crecimiento sostenido del club”.

Iván Ania y Antonio Fernández Monterrubio, tras la firma de renovación del asturiano. / ccf

Solo se marchó en la ventana invernal el lateral derecho Carlos Isaac, al pagar su nuevo club polaco la clausula de rescisión, si bien si apuntó que “han llegado ofertas por muchos de nuestros futbolistas, pero hemos priorizado la parcela deportiva”. Reconoció, sobre el adiós de Carlos Isaac, que “no lo teníamos contemplado y nos hemos tenido que adaptar”. Lo más llamativo de la marcha del lateral derecho extremeño fue la cantidad, equiparada a su cláusula de rescisión que suponía para el Córdoba CF un ingreso con seis ceros –tal y como informó este periódico- por parte del Widezw Lodz polaco y, en su lugar, llegó en calidad de cedido por el Real Valladolid Trilli.

Las decepciones de Yussi Diarra y Antonio Casas

La venta –aunque técnicamente sea el pago de una cláusula de rescisión- de Carlos Isaac supone la tercera salida consecutiva en otros tantos mercados de un jugador del Córdoba CF con ingreso económico por parte de la entidad blanquiverde. El Córdoba CF tuvo que ver cómo activos importantes de su vestuario se marcharon con el contrato cumplido por incapacidad de negociación con los jugadores o porque estos se enrocaron en no renovar. Los casos de Yussi Diarra y de Antonio Casas han sido, posiblemente, los más costosos –en lo deportivo y en lo económico- para el Córdoba CF, que ante esas huidas no parece pensárselo demasiado a la hora de la llegada de otro club con el talonario por delante para hacerse con alguno de sus jugadores.

Antonio Casas charla con Yussi Diarra y Carlos Puga durante un entrenamiento del Córdoba CF. / CHENCHO MARTÍNEZ

Así, si el ascenso del Córdoba CF se produjo en junio del 2025, siete meses después dijo adiós no a uno, sino a los dos centrales titulares del equipo. Cierto es que uno de ellos, José Antonio Martínez, mostró problemas físicos desde su llegada, por lo que su intermitencia le impedía convertirse en un pilar del equipo, pero el planteamiento de un club de la Superliga china hizo que el onubense cogiera las maletas. El Córdoba CF, al parecer, recibió un pequeño ingreso, nada destacable para las cifras que se manejan en la actualidad en el fútbol, pero por el que sí que ingresaría una cantidad más que aparente sería por Adrián Lapeña, a quien una oferta del CSKA Sofía búlgaro le “empujó” a hacer las maletas. Al riojano le restaban apenas cinco meses de contrato y el Córdoba CF logró una cifra en torno a los 800.000 euros, mientras que deportivamente, el equipo no pareció echarle de menos en la segunda parte de la temporada, tanto por la irrupción de Xavi Sintes como por la incorporación –en calidad de cedido- de Rubén Alves.

Álex Sala, traspaso estelar... hasta ahora

Con apenas seis meses en el fútbol profesional tras un lustro de ausencia, el Córdoba CF ingresaba una cifra en torno al millón de euros y tenía claro que en la siguiente ventana, en el verano del 2025, iba a tener que negociar por Álex Sala. El centrocampista catalán era objetivo de no pocos clubs y, finalmente, se marchó a la Serie A italiana, concretamente al Lecce, por una cifra cercana a los tres millones de euros, convirtiéndose así en uno de los de mayor cuantía en la historia del club blanquiverde, a expensas de algunas variables incluidas en el contrato de traspaso.

Finalmente, en el reciente mercado de invierno, el Córdoba CF ha logrado un nuevo ingreso, potente, por medio de Carlos Isaac, que depositó su cláusula de rescisión, por lo que con todas las cautelas obligadas por la discreción que marca el propio Córdoba CF en las operaciones económicas, no sería exagerado afirmar que desde su regreso al fútbol profesional, la entidad blanquiverde ha ingresado una cifra que oscilaría entre los cuatro y medio y cinco millones de euros.

La sostenibilidad de la que habla siempre Antonio Fernández Monterrubio en sus comparecencias tiene que ver, y no poco, con eso: en apenas dos temporadas, el Córdoba CF ha logrado cubrir con ventas, traspasos o ‘clausulazos’ al menos el 50% del límite de coste de plantilla deportiva de la actual temporada, sin ir más lejos, explotando al máximo el ascenso al fútbol profesional.