El Córdoba CF frena por el temporal, pero sigue mirando al 'playoff': a dos puntos tras la jornada 25

Se quedó sin fútbol el Córdoba CF durante el pasado fin de semana. El aplazamiento de su encuentro de la jornada 25 en Segunda División, previsto para el domingo a las 16.15 horas en el Estadio Alfonso Murube ante el Ceuta, dejó al bloque de Iván Ania sin foco competitivo, condicionado por la borrasca Leonardo -ahora secundada por Marta- y, sobre todo, por la imposibilidad de garantizar un desplazamiento seguro tanto para la expedición blanquiverde como para los aficionados cordobeses. Un alto obligado que, sin embargo, no alteró en exceso el escenario clasificatorio: la zona de playoff continúa a solo dos puntos y un triunfo en la cita aplazada, de cumplir en las restantes hasta su celebración, permitiría a los califas dar el salto a la zona noble.

Eso sí, el desarrollo normal del resto de la jornada tuvo consecuencias inmediatas. La victoria del Sporting de Gijón y el empate del Burgos, ambos ahora con 39 puntos, desplazaron de forma provisional al conjunto cordobesista a la novena plaza, con 38 puntos en 24 encuentros y un partido menos en su hoja de ruta, por el momento.

Semipleno arriba y mínimos márgenes

Y es que la jornada 25 sirvió para ajustar más las cuentas. El fin de semana dejó prácticamente pleno de triunfos entre los aspirantes al área de privilegio. El Castellón, lanzado, firmó un correctivo de calado en Zorrilla ante el Real Valladolid (0-4) para auparse de manera transitoria al liderato. También recuperó sensaciones el Deportivo de la Coruña, que volvió a ganar en Riazor -no lo hacía desde noviembre- tras imponerse a un rocoso Albacete (2-1). El Almería, por su parte, sacó adelante su visita al Cádiz (1-2) en un duelo que finalmente se disputó el domingo tras ser aplazado el sábado.

Tampoco falló el Málaga, que remontó con dosis de polémica a la Cultural Leonesa en La Rosaleda (2-1), impulsado por el doblete de David Larrubia. La UD Las Palmas y el propio Burgos firmaron tablas en el Estadio de Gran Canaria (0-0), mientras que el Racing de Santander cerró la jornada en El Sardinero con una victoria ante el Mirandés (1-0) que le permitió recuperar la primera plaza que durante unas horas había ostentado el Castellón, dejando el ascenso directo a nueve puntos de los de Ania.

Además, los cántabros ya han hecho oficial el desembarco de Jaime Mata, relevo en punta del lesionador de gravedad Manex Lozano -que se encontraba cedido por el Athletic de Bilbao-, de cara a lo que resta de campeonato.

David Larrubia celebra el gol de la victoria del Málaga ante la Cultural, en La Rosaleda. / Gregorio Marrero / La Opinión de Málaga

Igualdad en la zona media-baja

La fotografía de la jornada también dejó mayor estrechez en la zona media. El Ceuta, décimo con 35 puntos -y, lógicamente, un partido menos-, marca la primera frontera entre la pelea por el playoff y la tierra de nadie, aunque con márgenes aún reducidos. Por detrás aparece el Cádiz (34), inmerso en una dinámica negativa que le ha convertido en el peor equipo de la segunda vuelta, con cuatro derrotas consecutivas.

Con 33 puntos se sitúa el Albacete, mientras que el Leganés, próximo rival del Córdoba CF, suma 32, los mismos que el Eibar. Ambos se mantienen cuatro por encima del Real Valladolid, decimoctavo con 28 y delimitando la zona de permanencia. En la parte baja, el Huesca y la Cultural continúan braceando por salir del descenso, mientras Zaragoza y Mirandés siguen cerrando la clasificación.

El Leganés, al alza

El siguiente compromiso blanquiverde será precisamente ante un Leganés en crecimiento, que visitará El Arcángel el sábado a partir de las 14.00 horas tras imponerse al Granada en Butarque (1-0). El grupo dirigido por Igor Oca ha sumado cuatro triunfos en las últimas seis jornadas, una dinámica que le ha permitido ganar oxígeno respecto al descenso y asomarse a zonas más tranquilas de la tabla.

De cara a la cita en Córdoba, el técnico pepinero no podrá contar con Ignasi Miquel, sancionado por ciclo de amonestaciones tras ver la quinta amarilla, además de un Rubén Pulido que acumula aproximadamente un mes realizando trabajos al margen tras sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el pasado verano. En la trinchera opuesta, por sanción no estará Carlos Albarrán, que debía haber cumplido castigo ante el Ceuta y, tras el aplazamiento, deberá hacerlo ahora frente al conjunto madrileño.

Un detalle más en una agenda que vuelve a activarse para un Córdoba CF que, pese al parón, mantiene intactas sus opciones en estas fechas.