Leonardo le echa una mano al Córdoba CF con la enfermería

La borrasca Leonardo ha terminado «echando una mano» al Córdoba CF. La no celebración del encuentro ante el Ceuta en el Estadio Alfonso Murube, inicialmente programado para este domingo a las 16.15 horas y suspendido por la incidencia del temporal -que enlazará con una nueva perturbación ese mismo día-, supone un contratiempo evidente en lo competitivo para el bloque de Iván Ania, que llegaba lanzado tras imponerse al Real Valladolid y engancharse de lleno a la zona noble. Sin embargo, el aplazamiento también abre un respiro oportuno en torno a la enfermería, donde varios efectivos ganan días de margen para reengancharse al ritmo de competición y, de hecho, algunos ya participaron en el partidillo del sábado contra el filial cordobesista, en El Arcángel.

De hecho, el técnico asturiano ya contaba para la visita al cuadro norteafricano con varias altas. Alberto del Moral, Kevin Medina y Juan María Alcedo, los tres en el dique seco durante la última semana, habían completado su evolución y trabajado con normalidad junto al resto del grupo, un escenario que ahora podrá afianzarse sin la exigencia inmediata del fin de semana.

Aire fresco para Vilarrasa

Otro de los grandes beneficiados por este paréntesis es Ignasi Vilarrasa. El lateral catalán, pese a acumular tres convocatorias consecutivas, sigue pendiente de dar ese pequeño paso adelante que le permita dejar atrás del todo la pubalgia que le obligó a parar en octubre, tras un inicio de curso marcado por las molestias continuas. El lateral anotó uno de los tres goles del primer equipo blanquiverde al filial, este sábado.

Rubén Alves y Franck Fomeyem, durante un entrenamiento del Córdoba CF. / CCF

«Cada vez está mejor», reconocía Iván Ania el pasado viernes, con vistas a un cruce que finalmente no tendrá lugar. El aplazamiento permitirá a Vilarrasa sumar entrenamientos, previsiblemente de mayor intensidad, con el objetivo de convertirse en un activo real y estable dentro de la rotación defensiva, máxime ante las nuevas necesidades que surgen por esa parcela.

Y es que antes de conocer la nueva fecha del duelo correspondiente a la jornada 25, en el club ya asumen que Carlos Albarrán, que debía cumplir sanción por ciclo de amonestaciones este domingo, será baja en el siguiente compromiso del calendario: el sábado 14 de febrero ante el Leganés en El Arcángel (14.00 horas).

Será entonces cuando el preparador asturiano deba reordenar la zaga, ya con Alcedo plenamente disponible y, si se cumplen las previsiones, con Vilarrasa también en disposición de sumar minutos. La resolución final se sitúa en el lateral izquierdo, mientras que por la derecha regresará Álvaro Trilli, ausente ante el Valladolid por la cláusula del miedo y ya disponible tanto para el aplazado viaje a Ceuta como para el cruce ante los pepineros.

La evolución de Rubén Alves

Otro foco de atención es la situación de Rubén Alves, cuyo proceso se verá igualmente beneficiado por estos días sin competición. «Le falta un poco de todo, que tenga la confianza para poder participar. Hoy ya ha hecho trabajos con el grupo. Es una lesión que en principio iba a ser más corta, pero se está alargando más de lo previsto. Ya no solo es un tema médico», explicaba Ania el pasado viernes, subrayando la necesidad de que el central recupere base física y ritmo tras tantas semanas parado.

Adilson Mendes se retira del terreno de juego en un partido junto al doctor José Miguel Bretones. / A.J. GONZÁLEZ

El plan pasa por alargar progresivamente su carga de trabajo con el grupo, con la vista puesta incluso en una posible convocatoria ante el Leganés si la evolución es la esperada. De confirmarse, la enfermería blanquiverde quedaría reducida a dos nombres -Theo Zidane y Franck Fomeyem- cuando hace apenas unas semanas rozaba la decena. Y eso, enfilando la fase decisiva de campaña en Segunda División, se antoja importante.