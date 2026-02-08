El cambio radical en la izquierda del Córdoba CF

El Córdoba CF vive su fin de semana más atípico en muchos meses. La competición ha estado ausente en el seno del conjunto blanquiverde después de que se aplazara el encuentro que tenía previsto en el Alfonso Murube de Ceuta a causa de la borrasca Leonardo y la llegada, también, de Marta.

Pausa a la gran racha blanquiverde

Ahora, ambos clubes deberán ponerse de acuerdo y comunicar a la RFEF en los próximos días su predilección en cuanto a fechas, aunque no parece, en principio, que haya mucha discordia, dado que ambos disponen de un calendario más que despejado, con la Liga como única competición. La suspensión no se puede decir que haya sido oportuna para el Córdoba CF, ya que vivía un gran momento de forma, con cinco victorias sumadas en las últimas seis jornadas, la última de ellas en El Arcángel, ante el Valladolid (3-1), la pasada jornada.

Adrián Fuentes pugna por el esférico durante el Córdoba CF-Real Valladolid. / A.J. GONZÁLEZ

Posiblemente, en el único concepto que ha favorecido el aplazamiento sea en el frente de la enfermería. En pocos días, Iván Ania apenas tendrá un par de inquilinos en la zona de recuperación física, Theo Zidane y Franck Fomeyem, dado que Rubén Alves se debería incorporar a lo largo de esta semana al grupo y este sábado, sin ir más lejos, hombres como Juan María Alcedo o Kevin Medina ya participaron en el partidillo organizado frente al filial de Gaspar Gálvez.

Vuelco en la izquierda

Precisamente, en la izquierda es donde el técnico blanquiverde va a experimentar el mayor cambio -a mejor- con respecto a los últimos meses. El ovetense ha tenido que tirar, de nuevo, de la reconversión de Carlos Albarrán, recolocando al de Badalona en la zurda para dejar en la diestra a Carlos Isaac o al recién llegado Trilli, tal y como ya ejecutó la pasada temporada. Ese cambio le dejaba sin posibilidades de recambio a lo largo de cada partido, si así lo estimaba conveniente y, a pesar de que ya lo hizo la pasada temporada, lo cierto es que si bien la entrega y compromiso de Carlos Albarrán ha estado fuera de toda duda, el catalán no se encontró nunca a gusto en la izquierda. Asimismo, Iván Ania tuvo que improvisar en la posición con Diego Bri, ya que la falta de opciones en la derecha obligaba a tirar del plantel profesional en detrimento de un filial que no aportaba soluciones a la zona. Así, el asturiano decidió colocar en el lateral zurdo a Diego Bri para el encuentro ante el Málaga -con Carlos Albarrán en la diestra-, repitiendo con el alicantino en la misma posición en el partido contra el Real Valladolid.

Diego Bri, junto a David Larrubia en el Córdoba CF-Málaga. / A.J. GONZÁLEZ

Tampoco es un secreto que los problemas de este Córdoba CF alcanzaban a toda la banda izquierda. La Liga la comenzó con Kevin Medina como primera opción para la zona, con Diego Bri como alternativa y, por supuesto, Jacobo González, en función de la disposición esquemática del técnico blanquiverde. Sin embargo, el malagueño no ha respondido a las expectativas creadas cuando se anunció su incorporación, el pasado verano, aunque ni el jugador ni el técnico han desistido de la idea de que puede aportar, y no poco, en lo que resta de temporada. Por lo tanto, Ania ha utilizado para la zona diferentes alternativas, incluyendo a Dalisson de Almeida, aunque siempre se ha tenido la sensación de que la banda izquierda, en general, siempre ha ido coja en este Córdoba CF.

El regreso de Vilarrasa y Alcedo más la llegada de Goti

A partir del mes de febrero podría cambiar la historia para dar un giro completo. Por lo pronto, Ignasi Vilarrasa y Juan María Alcedo estarán disponibles por completo, un factor casi novedoso en el Córdoba CF de esta temporada. El catalán lleva semanas entrando en la convocatoria y el roteño está a disposición del técnico blanquiverde. Si se tienen en cuenta las opciones precedentes con Carlos Albarrán e incluso Diego Bri, Iván Ania tendría hasta a cuatro alternativas para el lateral zurdo prácticamente desde esta semana, con lo que la mejora para el equipo ha de ser perceptible.

Alcedo conduce el balón en El Arcángel durante el partido contra el filial, este sábado. / CCF

Pero ese salto debe llegar también a la zona del extremo izquierdo con la recuperación de Adilson Mendes. Si se añade al portugués a Kevin Medina, a Jacobo González, a Dalisson de Almeida, al propio Diego Bri y al recién llegado Mikel Goti, Iván Ania tendría hasta media docena de nombres para elegir -y competir- en el extremo izquierdo de su equipo.

Noticias relacionadas

Así, el Córdoba CF habrá pasado de disponer de tres o cuatro nombres para esas dos posiciones en el flanco zurdo de su equipo (Albarrán, Bri, Medina y Jacobo, como mucho) en varias jornadas, a disponer de nada menos que nueve “seleccionables” para los dos puestos de la izquierda. Un cambio absolutamente radical sobrevenido de la llegada de efectivos desde la enfermería y del mercado invernal.