El Pontevedra ficha a Fede Vico, ex del Córdoba CF, para luchar por el ascenso

El cordobés y ex del Córdoba CF Fede Vico jugará lo que resta de temporada en el Pontevedra, al que llega para sustituir al lesionado Tiago Rodríguez, quien no volverá a jugar hasta el próximo curso tras confirmarse que sufre una lesión de gravedad en la rodilla.

Sin equipo

Fede Vico se encontraba sin equipo tras rescindir el pasado mes de enero su contrato con el Ibiza, también equipo de Primera Federación, con el que disputó 16 partidos, diez de ellos como titular, en el grupo II de Primera Federación. En la temporada 2024-25, Fede Vico había comenzado el curso sin equipo, para enrolarse hace un año en el Eldense, conjunto dirigido por José Luis Oltra, donde recaló tras jugar en el Alcorcón en la 2023-24.

Fede Vico, durante su presentación el Eldense en enero del año pasado. / LOF

En el global, Vico presume de una sólida trayectoria en la categoría de plata, en la que ha disputado más de 200 partidos, junto a otra media centena en Primera División. Desde su salida del Córdoba CF -en su segunda etapa-, allá por el curso 2014-2015, tras el descenso en la élite, ha pasado por multitud de equipos. Su primera parada fue el Albacete, para seguidamente pasar por las filas de clubes como el Lugo, el Granada, el Leganés y el Asteras Tripolis.

Periplo

Durante su corta estancia en Santo Domingo, eso sí, logró recobrar cierta continuidad. En el Alcorcón disputó 16 encuentros, anotando un gol y repartiendo tres asistencias en Liga.

Fede Vico, a la izquierda de la imagen, presiona a Theo Zidane en el último Eldense-Córdoba CF. / Lof

Fede Vico se formó en las categorías inferiores del Córdoba CF, brillando como una de las perlas más prometedoras de la cantera. Tanto que, llegada la campaña 2010-2011, se estrenó con el primer equipo y en la 2012-13 fue traspasado al Anderlecht.